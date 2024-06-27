طريقة عمل الخبز التركي بالمنزل بأسهل الخطوات

الخبز التركي يعتبر من المخبوزات لذيذة الطعم ورائحته جميلة، وهو سريع التحضير ولا يستغرق وقت طويل أثناء عمله، وهو خبز اقتصادي ومكوناته متوفرة بالمنزل ولا نحتاج لشراء مكونات أخرى من الخارج لتحضيره، كما يتميز بقوامه الخفيف وطعمه اللذيذ الذي يجذب الناس لتناوله، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل الخبز التركي اللذيذ بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل.

مكونات عمل الخبز التركي

يتكون الخبز من بعض المقادير البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كما يأتي: –

4 أكواب ونصف من الدقيق الأبيض.

3 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية الجافة.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء الدافئ.

للوجه

صفار بيضه مخفوقة.

ملعقة صغيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

2 ملعقة كبيرة من حبة البركة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل الخبز التركي بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي: –

نقوم بتقليب الخميرة مع السكر ونضيف عليهم نصف كوب الحليب الدافئ، ثم نتركهم جانبًا لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة. نضيف الدقيق، والملح للخليط، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. بعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نضيف الزيت ونستمر في العجن لمدة 5 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل. نغطي العجينة بكيس بلاستيك، ثم نتركها في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر ويتضاعف حجمها. بعد إتمام التخمير نقوم بتقسيم العجينة إلى ثلاث كرات كبيرة الحجم، ثم نفرد كل كرة في صينية مدهونة بقليل من الزيت بواسطة اليد.

طريقة تسوية الخبز التركي

نغطي الصواني بفوطة نظيفة ونتركها لمدة 15 دقيقة لترتاح، ثم ندهن وجه الخبز بصفار البيض المخفوق مع الخل، ثم نرش عليها السمسم وحبة البركة، ثم ندخل صواني الخبز في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة حتى تنضج ونحصل على اللون الذهبي، عند تمام نضج الخبز نخرجه من الفرن ويقدم دافئًا أو بارد حسب الرغبة مع الوجبات وبألف صحة وهنا.