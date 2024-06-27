تحديث واتساب عمر بدون حظر كـــافة النسخ apk (ابتديت جــامد ⭐⭐⭐⭐).. اتاسبق قبل الكل وحمله ولكن!!

تحديث واتساب عمر يحرص على فعله العديد من مستخدمي هذا التطبيق المطور من التطبيق الأصلي واتساب، فهو يعمل نفس عمل التطبيق الرسمي من تبادل المراسلات والدردشات حول العالم ومشاركة الصور والفيديوهات وغيرها، ولكنه يتميز عن التطبيق الأصلي في أنه يتميز بالكثير من المميزات والاضافات التي لا توجد في التطبيق الأصلي.

تحديث واتساب عمر

بعد أن تقوم بعملية تحديث واتساب عمر ستعرف أنك قد حصلت على الكثير من الامتيازات والاضافات التي لا توجد في غيره ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:

تستطيع تفعيل ميزة الرد التلقائي على الرسائل مما يوفر لك الجهد والوقت المبذول.

يمكنك عمل جدولة للرسائل.

يمكنك تغيير الايموجات بكل سهولة.

يمكن للمستخدم أن يقوم بإرسال أكثر من 90 ملف في وقت واحد.

يمكن أيضا أن يتم مراسلة الأرقام بدون حفظها في الهاتف.

يمكنك مشاركة حالات طويلة.

يمكن تفعيل ميزة إخفاء اخر ظهور.

كما يمكن إخفاء مشاهدة حالات الآخرين.

يمكنك أيضا إخفاء علامة قراءة الرسالة الصح الزرقاء.

معلومات التطبيق

ظهرت الكثير من التطبيقات المطورة من التطبيق الأصلي واتساب ويعد من أبرزها على الإطلاق تحديث واتساب عمر والذي نال شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم وإليك أبرز المعلومات التي تتعلق بالتطبيق فيما يلي: