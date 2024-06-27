برقم التسجيل فقط .. رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر 2024 استعلم عن نتائج البيام عبر الديوان الوطني

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر 2024 من أهم الموضوعات التي يزداد البحث عنها بشكل كبير منذ أن أنهى الطلاب الامتحانات، وقد شارف العد التنازلي لظهور هذه النتيجة على الانتهاء حيث بدأت أعمال التصحيح لأوراق الامتحانية فور انتهاء الطلاب من الاختبارات مباشرة، وقد تقدم لهذه الامتحانات ما يزيد عن 818 ألف طالب وطالبة، وتحرص الوزارة على توفير النتيجة في أقرب وقت لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور، حيث تُعتبر هذه السنة الدراسية مرحلة مصيرية تساعد الطالب على الدراسة في المرحلة الثانوية، وسنوافيكم بأهم التفاصيل حول هذا الموضوع في السطور التالية.

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر 2024

يزداد بحث الطلاب عن رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر 2024، خاصة بعد إعلان السيد عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية بالجزائر في وقت سابق عن طريق لقاء تلفزيوني، حيث صرح بأن موعد الإعلان عن النتيجة سيكون في يوم 29 يونيو الحالي وذلك بحد أقصى، وقد يتم توفير النتيجة قبل هذا التاريخ بيوم أو اثنين، لأن هذا الأمر يتوقف على الوقت الذي تنتهي فيه جميع مراكز التصحيح من عملها، ويبلغ عدد هذه المراكز 97 مركزًا يقوم بتصحيح أوراق إجابات 818 ألف طالب وطالبة تقدموا لهذه الدورة من الاختبارات.

ومن الجدير بالذكر أن عدد الطالبات الإناث يشكل حوالي 53% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات، وقد أبدى الطلاب الكثير من الآراء الإيجابية عن الامتحانات وأنها كانت بالمستوى المناسب، وتشير الكثير من المصادر إلى أن نسبة النجاح الأولية مرتفعة، وقد أكد السيد الوزير أن عملية التصحيح تتم بمستوى عالي من الشفافية ويتم تغليب مصلحة الطلاب.

الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر

يرجع سبب زيادة البحث عن رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر 2024 إلى رغبة الطلاب وأولياء الأمور في الاستعلام عن نتائجهم من الموقع الرسمي، ويمكن ذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات: