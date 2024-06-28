قدم لعيالك بعد الثانوية|…مصاريف كليات الجامعات الأهلية 2024 وحقيقة زيادة رسوم الجامعات السنة الجديدة

أفصحت بعض المصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في جمهورية مصر العربية عن تفاصيل مصاريف كليات الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد، ومن المؤكد أن طلاب الثانوية العامة يبدأوا في قسميها العلمي والأدبي بتسجيل رغباتهم عند انتهائهم من الامتحانات والانتهاء من عملية التصحيح، وقد تم تحديد هذه المصاريف بناءً على مجموعة من الضوابط والقوانين، وصرحت بعض المصادر إلى أن مصاريف الجامعات الأهلية تكون أقل بكثير مقارنة بمصاريف الجامعات الخاصة.

مصاريف كليات الجامعات الأهلية لجامعة حلوان

في الفقرات التالية، سنستعرض بعض التكاليف المتعلقة بجامعات حلوان:

تكلفة الدراسة في كلية العلاج الطبيعي بجامعة حلوان بلغت تقريبا 100 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بكلية طب الأسنان في نفس الجامعة، فقد بلغت تكلفة الدراسة فيها 120 ألف.

تقدر تكلفة الدراسة في كلية العلوم الإنسانية بـ 60 ألف جنيه.

أما كلية الهندسة فتبلغ مصاريف الدراسة فيها 70 ألف جنيه.

مصاريف كليات الجامعات الأهلية لجامعة المنصورة

فيما يلي سنبين بعض رسوم الجامعات الأهلية بالمنصورة:

كلية الطب البشري تتطلب رسوم دراسية قدرها 130 ألف.

أما كلية طب الأسنان فتبلغ مصاريفها الدراسية 110 آلاف.

تصل تكلفة الدراسة في كلية الهندسة إلى 65 ألف.

الفرق بين الجامعات الخاصة والاهلية

تخضع جميع الجامعات الأهلية في مصر لقانون تنظيم الجامعات وتشرف عليها وتراقبها مجلس أمن الجامعات، والجامعات الأهلية لا تبتغي الربح ولا تنتمي لأفراد بعينهم، حيث تستثمر جميع الرسوم المحصلة في تطوير المناهج والخدمات. على النقيض، تملك الجامعات الخاصة أشخاص محددين وهدفها الأساسي هو الربح.