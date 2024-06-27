“الوزارة ترد” متى موعد معاشات شهر يوليو 2024

موعد معاشات شهر يوليو هو من الأشياء التي تشغل أصحاب المعاشات في الفترة الأخيرة وقد تم تداول أخبار حول موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024، وذلك بعد إصدار وزارة المالية بعض القرارات الجديدة في هذا السياق ووجهت الوزارة تنبيهاً للمستفيدين بضرورة تجنب التزاحم في أماكن صرف المعاشات بما في ذلك الماكينات الآلية المنتشرة في العديد من المناطق ويمكن الاستعلام عن هذه المعاشات ومقدار الزيادة الممكنة من خلال منصة وزارة التأمينات الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن موعد معاشات شهر يوليو

يسأل أصحاب المعاشات عن متى موعد معاشات شهر يوليو وينتظرون بفارغ الصبر موعد صرف المعاش و الاستعلام يكون بالخطوات التالية:

ادخل منصة التأمينات الاجتماعية الإلكترونية.

سجل الدخول إلى حسابك باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.

أضغط على قائمة صاحب معاش.

اختر الخدمات التأمينية.

أنقر على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على استعلام وستظهر لك جميع المعلومات الخاصة لمعاشك، بما في ذلك قيمة المعاش وموعد صرفه.

هل هناك زيادة في المعاشات شهر يوليو 2024

مصر نجحت في تطوير معاشاتهم الاجتماعية بزيادة تاريخية بنسبة 15% في مارس 2024، ولكن للأسف، لا توجد معلومات حتى الآن عن زيادة جديدة في يوليو 2024 ويجب دائمًا التحقق من موضوع زيادة المعاشات من المصادر الرسمية مثل موقع وزارة المالية المصرية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للحصول على أحدث المعلومات.

اماكن صرف معاشات يوليو 2024

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يوليو 2024 من خلال العديد من الأماكن التي وفرتها هيئة التأمينات الاجتماعية وهي: