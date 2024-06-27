طريقة عمل خبز الحليب الهش بأبسط الخطوات بالمنزل

خبز الحليب من أروع المخبوزات الطرية سريعة التحضير ومكوناته بسيطة متوفرة في أغلب البيوت، وهو خفيف القوام وله رائحة شهية تنبعث منه أثناء التسوية، كما يتميز بسهولة تحضيره وطعمه اللذيذ الذي يجذب الناس لتناوله، كما نجد بعض الأمهات يقومون بإعداده في البيت بدلاً من شرائه من المخابز بسعر غالي، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل خبز الحليب الهش بأبسط الخطوات.

مكونات عمل خبز الحليب الهش

يتكون الخبز من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية الجافة.

ملعقة كبيرة ونصف من السكر.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

رشة ملح.

لدهن الوجه بيضة مخفوقة، وملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل خبز الحليب الهش بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يأتي: –

نقوم بتقليب الخميرة مع السكر، ثم نضيف عليهم الحليب الدافئ ونتركهم جانبًا لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة. نقوم بوضع الخليط في وعاء عميق، ثم نضيف عليهم البيضة وماء الورد ونقلبهم مع بعض جيدًا. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق مع الملح والحليب، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بإضافة الزبدة للعجين ونعجن المكونات جيدًا بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة ومتماسكة سهلة التشكيل. نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل خبز الحليب

نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية الحجم، ثم نرص الكرات في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى، ثم نغطي كرات العجين ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تختمر مرة أخرى، بعد ذلك نقوم بدهن كرات العجين بالبيض المخفوق مع الفانيليا بواسطة الفرشاة، ثم ندخل الصينية في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة حتى تنضج ونحصل على اللون الذهبي، عند تمام النضج نخرج الخبز من الفرن ونتركه حتى يبرد تمامًا، ثم يقدم بألف صحة وهنا.