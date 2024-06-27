“عاااااجل” نتائج البيام 2024 في الجزائر جميع الولايات عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

يبحث الطلاب عن نتائج البيام 2024 في الجزائر التي طال انتظارها وسنتعرف فمن خلال هذا المقال الموعد النهائي الأكيد لظهور النتائج وسيكون الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على الموقع الرسمي الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، وانتشرت الكثير من الأخبار حول أن النتيجة تظهر يوم 25 يونيو أي الثلاثاء الماضي وهذه الأخبار كاذبة ونفتها الوزارة.

نتائج البيام 2024

أصدرت وزارة التربية الوطنية منذ دقائق قليلة أن نتائج البيام 2024 ستظهر اليوم الساعة 4 بتوقيت الجزائر، ويتمكن كل طالب من الاستعلام من خلال الدخول على الرابط الرسمي لموقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات وموقع فضاء الأولياء الإلكتروني سواء كان للطلاب المترشحين المتمدرسين أو الأحرار.

صرح وزير التربية الوطنية قبل ذلك بأن السبب وراء تأخير ظهور النتائج إلى هذه الساعة هو الدقة الشديدة في عملية التصحيح ورصد الدرجات، حيث يتم تصحيح الورق أكثر من مرة بحيث لا يوجد أي مجال في إعطاء الطالب درجة أقل من التي يستحقها، ودقة وتكرار التصحيح لا يدع أي مجال للشك في أن كل طالب حصل على الدرجة التي يستحقها بالضبط بدون أي ظلم.

الاستعلام عن نتائج البيام 2024

تبقت دقائق معدودة وستتمكن من الاستعلام عن نتائج البيام 2024، وفيما يلي رابط وطريقة الاستعلام بالتفصيل:

ادخل على الموقع الرسمي للديوان الوطني للاختبارات والمسابقات.

اكتب الاسم والرقم السري الخاص بالطالب.

حدد الولاية الجزائرية التابع لها الطالب.

اكتب رقم المصادقة، وأجب عن السؤال المطروح أمامك على الموقع.

اضغط على “استظهار نتائج البيام 2024”.

ستظهر أمامك النتيجة بالتفصيل ويمكنك حفظها وطباعتها.

كشف نتائج البيام 2024 منصة فضاء الأولياء

يمكنك الاستعلام عن نتيجة البيام الجزائر 2024 من بطريقة ثانية وهي كالتالي: