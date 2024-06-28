أضمن مستقبل عيالك|…شروط مدارس التمريض العسكري 2024 بعد الإعدادية//لادروس ولا مصروف عالي

بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية، تبدأ رحلة البحث حول المدارس المتاحة بعد هذه المرحلة وكثير من الطلاب وأولياء الأمور يلجأون إلى ما هو مفيد إلى سوق العمل ويتجهون بشكل كبير إلى مدارس التمريض وخصوصًا العسكرية لأنها فرصة عظيمة في تأمين المستقبل المهني، لذلك سنعرض فيما يلي أهم شروط مدارس التمريض العسكري مع التحدث باستفاضة عن مميزات هذه المدارس.

شروط مدارس التمريض العسكري

هناك عدة متطلبات وضعتها وزارة الدفاع يجب أن تتوفر لدى جميع الطلاب والطالبات الذين يرغبون في التقديم للالتحاق بالمدارس العسكرية، وهي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون والداه من أصول مصرية بشكل كامل.

يجب أن تكون جنسية الطالب مصرية.

يجب أن يكون عمره 17عامًا على الأقل، ولا يتجاوز 20 عامًا.

يلزم ألا يكون متزوجًا قبل الالتحاق، ولا يخطط للزواج خلال فترة الدراسة.

يجب أن يكون قدوة في التصرفات الجيدة وسلوكه نبيلًا، وينبغي أن يكون له سمعة طيبة بين الجميع.

أن يكون في حالة جيدة من اللياقة والصحة البدنية.

يجب الحصول على مجموع التنسيق الخاص بالتمريض العسكري.

ضروري أن يجتاز جميع الطلاب المتقدمين المقابلة الشخصية والفحوصات الطبية واختبارات القدرات.

تحقيق الطالب نسبة %70 أو أكثر في اللغة الإنجليزية كلغة أولى.

مميزات مدارس التمريض 2024

تعد خيارًا مثاليًا للطلاب الذين بريدون الدخول إلى المجال الطبي، حيث توفر عدة مميزات ومنها انخفاض رسوم التسجيل التي تبلغ 200 جنيه فقط للالتحاق، وتتيح للطلاب فرصة الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض، مع إمكانية التقدم إلى كلية التمريض بعد التخرج، وذلك يؤمن لهم طرقًا تعليميًا شاملًا، مما تقدم فرص تدريبية قيمة في المستشفيات والهيئات الصحية خلال فترة الدراسة، مما يساعد الطلاب على اكتساب الخبرات العملية الضرورية وتطبيق المهارات النظرية في بيئة عملية حقيقية، وأخيرًا تعد مصدرًا أساسيًا للتوظيف حيث توفر فرص عمل فور التخرج.