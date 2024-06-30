تـــم الــرفــع ✅✅.. رابط نتائج الثالث متوسط موقع نتائجنا الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق results.mlazemna

نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا وهذا ما يتساءل عنه بشكل مستمر من قبل الطلاب وأولياء الأمور حيث أنه انتشرت بعض الأقاويل حول ظهور النتائج بعد عطلة عيد الأضحى ولكنها لم تظهر حتى الوقت الحالي وذلك تسبب في إثارة القلق لدى جميع الطلاب وبناء على هذا قامت وزارة التربية والتعليم بالتوضيح عن سبب تأخر ظهور النتائج وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أنه سوف يتم ظهور النتائج في جميع المحافظات في وقت واحد، كما قامت بإطلاق رابط إلكتروني والذي يمكن لجميع الطلاب من خلاله الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط وهذا بعد إجراء مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو الآتي:

أول شيء قم بالدخول على منصة نتائجنا. أو يمكنك الاستعلام عن النتائج أيضا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. بعد ذلك إدخال المعلومات المطلوبة من أجل تسجيل الدخول. في الخطوة التالية من القائمة الموضحة يرجى التوجه إلى قسم نتائج الطلاب. قم بإدخال المحافظة التابع لها الطالب. سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات قم بإدخالها بشكل صحيح. أخيرا اضغط على زر بحث وسوف تحصل على النتيجة بنجاح.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط

انتهى طلاب الصف الثالث المتوسط من أداء الامتحانات الخاصة بهم يوم 5 من يونيو وتم بعدها البدء في تصحيح الأمتحانات والجدير بالذكر أن تصحيح امتحانات الصف الثالث المتوسط مازال مستمر وكان من المقرر أن يتم الانتهاء منه هذا الأسبوع ولكن بسبب عطلة عيد الأضحى تم التأخير عن هذا الموعد.