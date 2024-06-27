لولو ضاعت ياشىرطه الحقوها.. تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات2024واستمتع بالمشاهدة مع أطفالك

قناة وناسة تعد من ضمن القنوات التي يعشقها الأطفال، و يبحث عنها الكثير في كافة أنحاء العالم العربي و ذلك لأنها تعد قناة هامة وجذابة و من ضمن القنوات التعليمية و الهادفة، و من الجدير بالذكر أن هذه القناة هي قناة مجانية تماما، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة، و ذلك علي القمر نايل سات و القمر عرب سات.

تردد قناة وناسة علي القمر نايل سات

تستطيع أن تقوم بتحميل قناة وناسة الفضائيه و ذلك من خلال مجموعة من الخطوات اللازمة و هي:

تردد قناة وناسة هو: 11430.

معدل استقطاب القناة هو:عمودي V.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

الجودة:HD.

و من الجدير بالذكر أنه يوجد تردد اخر لقناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات و هو:

تردد قناة وناسة هو: 11559.

استقطاب القناة هو: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

ترميز القناة هو:27500.

معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.

الجودة:HD.

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي عرب سات

تستطيع أن تقوم بتحميل قناة وناسة علي القمر الصناعي عرب سات، و ذلك من خلال كتابة هذه البيانات حيث تستطيع أن تستمتع بالبرامج و الأناشيد التعليمية والهادفة التي تقوم بتقديمها لولو التي هي الشخصية الرئيسية في هذه القناة، و تردد القناة هو: