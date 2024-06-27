لولو ضاعت ياشىرطه الحقوها.. تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات2024واستمتع بالمشاهدة مع أطفالك

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لولو ضاعت ياشىرطه الحقوها.. تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات2024واستمتع بالمشاهدة مع أطفالك

قناة وناسة تعد من ضمن القنوات التي يعشقها الأطفال، و يبحث عنها الكثير في كافة أنحاء العالم العربي و ذلك لأنها تعد قناة هامة وجذابة و من ضمن القنوات التعليمية و الهادفة، و من الجدير بالذكر أن هذه القناة هي قناة مجانية تماما، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة، و ذلك علي القمر نايل سات و القمر عرب سات.

تردد قناة وناسة علي القمر نايل سات

تستطيع أن تقوم بتحميل قناة وناسة الفضائيه و ذلك من خلال مجموعة من الخطوات اللازمة و هي:

  • تردد قناة وناسة هو: 11430.
  • معدل استقطاب القناة هو:عمودي V.
  • القمر الصناعي هو: نايل سات.
  • معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.
  • معدل ترميز القناة هو: 27500.
  • الجودة:HD.

و من الجدير بالذكر أنه يوجد تردد اخر لقناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات و هو:

  • تردد قناة وناسة هو: 11559.
  • استقطاب القناة هو: عمودي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • ترميز القناة هو:27500.
  • معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.
  • الجودة:HD.

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي عرب سات

تستطيع أن تقوم بتحميل قناة وناسة علي القمر الصناعي عرب سات، و ذلك من خلال كتابة هذه البيانات حيث تستطيع أن تستمتع بالبرامج و الأناشيد التعليمية والهادفة التي تقوم بتقديمها لولو التي هي الشخصية الرئيسية في هذه القناة، و تردد القناة هو:

  • تردد قناة وناسة علي القمر عرب سات هو:11270.
  • معدل ترميز القناة هو:27500.
  • معدل الأستقطاب هو: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.
  • جودة القناة هي:HD.
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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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لولو ضاعت ياشىرطه الحقوها.. تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات2024واستمتع بالمشاهدة مع أطفالك
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