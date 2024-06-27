طريقة عمل البسكويت المالح بالجبنة والطعم حكاية

البسكويت المالح بالجبنة من المقرمشات اللذيذة التي يعشقها الكثير من الناس ويفضلون تناولها مع الصلصات المتنوعة، كما يتميز البسكوت بقوامه المقرمش وطعمه اللذيذ وسهولة تحضيره، كما تستطيع الأمهات تحضير البسكوت في البيت بدلاً من شرائه من المحلات بسعر غالي، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل بسكويت المالح بالجبنة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل البسكويت المالح بالجبنة

يتكون من بعض المقادير البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

2 كوب من الدقيق الأسمر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب.

ثلاث أرباع كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر.

5 ملاعق كبيرة من الجبن الموزاريلا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل البسكويت المالح بالجبنة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كالتالي: –

نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق والملح والبيكنج البودرة والسكر، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نضيف الزيت والزبدة ونخلط المكونات جيدًا مع بعض حتى تصبح كالفتات. نضيف الحليب للخليط، ثم نعجن المكونات جيدًا حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة ومتماسكة سهلة التشكيل. نقوم بإضافة الجبنة ونستمر في العجن لمدة 5 دقائق حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض جيدًا. نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى ترتاح.

طريقة تشكيل البسكويت المالح بالجبنة

نخرج العجينة من الثلاجة ونقوم بفردها على سطح متساوي مرشوش بقليل من الدقيق بواسطة النشابة بسمك متوسط، ثم نقطعها بواسطة القطاعة على شكل مربعات أو دوائر حسب الرغبة، ثم نرص قطع العجين في صينية فرن مدهونة ومبطنة بورق الزبدة، ثم ندخل البسكويت في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى ينضج البسكويت، بعد ذلك نقوم بإخراج البسكويت من الفرن ونتركه حتى يبرد تمامًا، ثم نضع البسكويت في طبق التقديم ويقدم مع الجبن الكريمي وبألف صحة وهنا.