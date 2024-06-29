“صــدرت الآن“ رابط نتائج التاسع سوريا 2024 “هُنــــا“ بالرقم الاكتتابي في جميع محافظات سوريا

انتهى طلاب الصف التاسع في سوريا من أداء الامتحانات في الأيام السابقة وبدأ التلاميذ في التساؤل حول موعد ظهور نتائج التاسع سوريا حيث أن مرحلة التاسع هي انتهاء مرحلة تعليمية وبداية مرحلة تعليمية جديدة وذلك يجعل الجميع يعيش في فترة مليئة بالقلق والتوتر لهذا السبب قامت وزارة التربية والتعليم في بتوضيح سبب التأخير، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج التاسع سوريا

أصبح من السهل على جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا وهذا من خلال استخدام الرابط الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم ولكن يجب على الطالب اتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم. ثانيا من القائمة الموضحة أمامك قم بالدخول على قسم النتائج. ثالثا قم بتحديد المرحلة وهي مرحلة التاسع. رابعا قم بتحديد المحافظة. خامسا في تلك الخطوة يتطلب منك كتابة اسم الطالب كامل بالإضافة إلى رقم الاكتتاب بشكل دقيق. أخيرا اضغط على زر استعلام وانتظر ثواني وسوف يتم عرض النتيجة على الفور.

موعد ظهور نتائج التاسع سوريا

نقلت الجهات التعليمية المسؤولة أن عملية تصحيح اختبارات مرحلة التاسع مازالت مستمرة حتى الوقت الحالي، وبعدها سوف يتم البدء على الفور في عملية رصد الدرجات ثم اعتمادها من قبل الجهات المسؤولة ثم أخر خطوة هي رفعها على المواقع الإلكترونية وذلك يعد توفيرا للوقت والجهد بدلا من الذهاب إلى المدارس، والإعلان عنها بشكل رسمي، كما أوضحت أيضا الوزارة أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة وذلك مقارنة بالأعوام السابقة.