وزارة التربية الوطنية تعلن عن الموعد النهائي لنتائج البكالوريا الجزائر 2024 عبر رابط رسمي

انتهى الطلاب من أداء امتحاناتهم يوم الخميس الموافق13من شهر يونيو الماضي وينتظرون ظهور نتائج البكالوريا الجزائر بقلق، حيث أقرت وزارة التربية والتعليم عن قرب إنتهاء عمليات المراجعة والتصحيح وسيتم قريباً الإعلان الرسمي عنها، وفيما يلي التفاصيل عن نتائج البكالوريا وكيفية الحصول عليها.

طريقة الحصول علي نتائج البكالوريا الجزائر

من المقرر ظهور النتيجة في أوائل شهر يوليو عبر الموقع الرسمي للوزارة، وسيتم الإعلان عنها رسمياً لكي يستعد الطلاب لظهورها في أي لحظة ومن خلال سطورنا التالية للاستعلام عن نتائج البكالوريا.

قم بالضغط علي موقع وزارة التربية الوطنية بالجزائر.

من الصفحة الرئيسية، قم بالنقر علي نتائج البكالوريا للعام الدراسي 2024.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

اضغط علي “الاستعلام عن نتائج البكالوريا”.

وأخيراً يمكن طباعة النتيجة في أي وقت بصيغة pdf.

أنواع شهادة البكالوريا

يوجد نوعين من شهادة البكالوريا يمكن التعرف عليهم كالتالي.

النوع الأول شهادة البكالوريا الثانوية: يستلم هذه الشهادة جميع الطلبة الذين نجحو في امتحانات المرحلة الثانوية.

النوع الثاني شهادة البكالوريا التكنولوجيا: تُمنح هذه الشهادة إلي الطلاب المتفوقين في امتحانات المرحلة الثانوية.

طريقة سحب استدعاء البكالوريا

يمكن طباعة وسحب استدعاء نتائج البكالوريا الجزائر والاحتفاظ به لاستخدامه في خطوات التقديم كما يلي.