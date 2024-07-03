“وجبـــة يوليــــو pdf“ تنزيــل كشوفـــات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة منصة مظلتي 2024 spa.gov.iq

قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وذلك ما يبحث عنه عدد كبير من الأسر المتقدمة، حيث أنه برنامج الرعاية الاجتماعية يتم منحه للأسر ذات الدخل المنخفض داخل الدولة وهذا من أجل مساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم حيث أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير حياة أفضل للمواطنين ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط وضعتها الجهات المعنية وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

قامت الجهات المسؤولة بإطلاق خدمة إلكترونية والتي يمكن من خلال التعرف على أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال الإنترنت بمجرد اتباع الخطوات التالية:

أول خطوة قم بالدخول على رابط الصفحة الرسمية لمنصة مظلتي. بعد ذلك انقر على تسجيل الدخول وقم بكتابة البيانات المطلوبة. في الخطوة التالية من الصفحة الرئيسية يرجى التوجه إلى قسم الخدمات. من القائمة الموضحة أمامك قم بالضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية. سوف يفتح لك نموذج قم بملأ البيانات المطلوبة. أخيرا اضغط على بحث سوف يظهر لك ملف قم بتحميله وابدأ بالبحث حول اسمك.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

قامت مجموعة الحكومة العراقية بتحديد مجموعة من الشروط اللازم تواجدها لدى المستفيد وهذا من أجل إعطاء الرعاية الاجتماعية لمن هم أكثر احتياج، ومن أبرز تلك الشروط: