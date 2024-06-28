10 آلاف عملة ذهبية|…شحن كوينز بيس مجانية غير محدودة+طريقة تحميل كوينات pes من الموقع الرسمي EFootball

محبين الألعاب يتسائلوا دائمًا عن كيفية شحن كوينز بيس مجانية، لأنها تعد واحدة من أفضل ألعاب كرة القدم الإلكترونية، وتضم الكثير من من المميزات التي تجعلها محببة لدى العديد من عشاق الساحرة المستديرة، ويمكنك من خلالها تكوين فريق من اللاعبين المفضلين لديك وخوض تحديات ومباريات مع أحبائك لكسب الجوائز، وأيضًا تضم عددًا كبيرًا من أهم وأبرز الشخصيات الرياضية حول العالم، و عن طريق سطورنا سنتطرق لمعرفة كل ما يخص طريقة الشحن.

طريقة شحن كوينز بيس

تعد كوينز بيس أي فوتبول العملة الرسمية المستخدمة داخل اللعبة، حيث تمكنك من شراء اللاعبين والأزياء والكثير من المقتنيات والعناصر المميزة التي يجب توافرها للاعب لتعمل على رفع كفائيته، كما أنها تساهم في رفع مستوى الفريق عن طريق كسب أوضاع وأكواد تعزز الأداء أثناء اللعب، لذلك تعتبر من أهم الأمور التي يلزم على كل شخص استخدامها لكي يصبح محترفًا، وسنبين في السطور التالية كيفية الشحن:

الذهاب إلى موقع كونامي الرسمي.

النقر على زر “شراء كوينز”.

حدد الباقة التي تريد شحنها.

أضف رمز اللاعب الخاص بك أو قم باختيار أحد أساليب التسجيل الأخرى المتوفرة لديك.

اضغط على أيقونة “شحن”.

اختر كيفية دفع رسوم الباقة.

قم بإدخال بيانات البطاقة المطلوبة في الحقول الفارغة.

النقر في النهاية على “شراء”.

خطوات تحديث لعبة بيس أي فوتبول 2024

احصل على تجربة جديدة مع أصدقائك في لعبة بيس إي فوتبول في أحدث إصدار لها، تم إضافة تقنيات حديثة تعزز برنامج اللعبة، كما تمت إضافة فئة جديدة من اللاعبين المراد اللعب بهم، مع إدخال ملاعب جديدة للاختيار من بينها، بالإضافات الجديدة، سيزيد متعة اللاعبين، لذا تأكد من تحديث اللعبة للوصول إلى المميزات الجديدة باتباع الخطوات التالية: