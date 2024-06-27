“عااااجل” ظهور بيان نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان عبر الديوان الوطني للاختبارات bem.onec.dz

ظهور بيان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 التي حرصت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر على الإعلان عنها حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة، لذلك وفرت رابط إلكتروني للاستعلام عن النتيجة توفيراً للجهد والوقت من الذهاب للمدرسة التابع لها الطالب، كما طمأنت الطلاب وأولياء الأمور بأنه تجاوزت نسبة النجاح هذا العام عن العام الماضي فمرحلة التعليم المتوسط من مراحل التعليم الهامة التي تؤهل الطالب للالتحاق بالثانوية.

ظهور بيان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر نتائج شهادة التعليم المتوسط بعد مرور كافة الطلاب بحالة من القلق والذعر لما تشكله هذه المرحلة من أهمية كبيرة للانتقال للمرحلة الثانوية، لذلك حرصت الوزارة على توفير رابط إلكتروني للدخول عليه والتعرف على النتيجة بشكل تفصيلي، كما أكدت أنه وصل عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات حوالي 800 ألف طالب وطالبة وتم توزيعهم على كافة اللجان المخصصة لأداء الامتحانات، كذلك تم تفقد الامتحانات وأكدت أنه مرت مرحلة الامتحانات بسلام دون حدوث أي حالة شكوى من قبل الطلاب أو أولياء.

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024

تستطيع وبكل سهولة الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط بمجرد الدخول على الرابط الإلكتروني الذي تحرص الوزارة على توفير وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع الديوان الوطني للاختبارات.

الضغط على بيام دور جوان للاطلاع على النتيجة.

تسجيل كافة البيانات التي يحددها الموقع من رقم التسجيل وكذلك كلمة السر الخاصة بالطالب.

تحديد كلمة النتيجة والضغط عليها.

الانتظار قليلاً لحين الاطلاع على كافة الدرجات.

كيفية الاستعلام عن شهادة التعليم المتوسط

حرصت الوزارة على توفير أكثر من طريقة حتى يتمكن كافة الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط دون الذهاب للمدرسة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: