الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط دور أول العراق 2024 برابط مباشر عبر وزارة التربية العراقية عموم المحافظات

بعد أن أنتهي كافة الطلاب من الإختبارات الثالث المتوسط يرغبون في معرفة خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط دور أول العراق، وفي الأيام القليلة الماضية قامت الوزارة بعرض الوسائل المتاحة للحصول على النتيجة من خلالها، وبشكل الإلكتروني بدلاً من اللجوء إلى المقر الرئيسي للمدرسة، وهذا لعدم إهدار وقت ومجهود الطلاب، ووفق البيان الذي صدر من الوزارة أنه من المحتمل أن تعلن في الساعات القليلة القادمة، وسيتم اخباركم بباقي التفاصيل في السطور التالية.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط دور أول العراق

يرغب مجموعة من الطلاب من معرفة الطريقة الصحيحة في الحصول على نتائج الثالث المتوسط في العراق لعام 2024 ولا يتطلب منك الذهاب للمدرسة للاستعلام فبمجرد تفعيل هذه الخطوات، سوف تتمكن من معرفتها وهي كالتالي:

في بداية الأمر على الطلاب الثالثة المتوسط الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

ومن ثم عليك إدخال رقم المموة الذي يتصدر في الشاشة.

بعد الإنتهاء منه، ستفتح أمامك نافذة رقمية بها مجموعة من الخدمات.

قم بتفعيل زر النتائج، ستظهر أمامك قائمة بها بعض المراجعات الفارغة.

ثم قم بوضع المرحلة الدراسية مع الفصل الدراسي، بالإضافة إلى الاسم والرقم الامتحاني.

ومن ثم انقر على أيقونة بحث، عند ظهورها سوف تأتيك الشاشة لها كافة تفاصيل النتيجة.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

وفق ما صدر من وزارة التربية العراقية عن موعد ظهور النتيجة من المحتمل أن يتم إعلانها الأسبوع القادم وذلك في جميع محافظات العراق، بالإضافة إلى أنه سيتم إتاحتها لكافة الطلاب بدون رسوم وبشكل مجاني عبر الموقع الرقمية الخاص بهم من أجل أن يعرف الطلاب ماذا فعلوا في هذا العام، والبدء في التفكير في العام الجديد القادم.

ومع العلم أن نتيجة الخاصة بطلاب تم تصحيها من قبل مجموعة من الموجهين الذين كانوا يشرفون على الأوراق بشكل يومي منعاً لحدوث أي خطأ ولكي يحصل كل طالب على حقه، بالإضافة إلى كل ذلك أنها إتاحة قناة تيلجرام سوف توضح لك النتيجة ويمكنك الكشف عنعا هناك بشكل رسمي ومجاني ولا يستغرق عدد من الوقت.