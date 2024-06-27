“ساعات وتظهر”.. رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس في صنعاء وعدن عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024، يبحث الطلاب عن رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس في صنعاء وعدن ليتمكنوا من الاستعلام عن نتائجهم بالدرجات التفصيلية، حيث أن خلال الايام القادمة والتي تكاد أن تكون ساعات سيتم الكشف عن النتيجة رسميا خلال مؤتمر صحفي سيعقد بمقر الوزارة ليطمئن جميع الطلاب على درجاتهم، ويمكنك بشكل الكتروني الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة بعد أن يتم رفعها.

رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024

قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بتدشين رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024 والذي من خلاله سيتمكن الطلاب من معرفة مجموعهم دون الاضطرار للانتظار حتى يتم التوجه إلى المدرسة، ويمكن لكل طالب الاستعلام عن النتيجة ومعرفة مجموعه من خلال اتباع خطوات استخراج نتائج الصف التاسع اليمن 2024 عبر موقع الوزارة برقم الجلوس في صنعاء وعدن وجميع المحافظات، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

في البداية يقوم الطالب بالولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية اليمنية.

من قسم الخدمات الالكترونية اختر نتائج الطلاب.

حدد نتاج الصف التاسع اليمن 2024.

قم بتحديد اسم المحافظة القاطن بها الطالب.

الآن قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب من الشمال إلى اليمين بشكل صحيح.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

الآن سيظهر لك بيان كامل بدرجاتك في كل المواد.

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024

كما يمكنك اتباع طريقة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 في جميع المحافظات اليمنية لتطلع على درجاتك في كل المواد فور اعتماد النتيجة من قبل السيد الوزير، فقط اتبع ما يلي: