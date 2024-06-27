“النتيجة بعد قليل” رسميًااا موعد صدور نتائج امتحان البيام للتعليم في الجزائر .. ألف مبروك لكشوفات الناجحين pdf

حاليًا، تزداد التساؤلات بشكل ملحوظ حول نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر، مع اقتراب إعلانها من قبل وزارة التربية الوطنية في الجزائر، حيث يأتي ذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة التي استمرت لأسابيع عديدة، حيث تم رصد الدرجات ولم يتبق سوى اعتماد النتائج من قبل وزير التربية، ورفعها على الموقع الرسمي للوزارة.

موعد صدور نتائج امتحان البيام للتعليم في الجزائر

أفادت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط سوف تعلن في غضون ساعات قليلة، وتحديدًا يوم الخميس الموافق 27 من يونيو 2024، حيث اكدت الوزارة أنه سيتم فتح باب التظلمات فور إعلان النتائج، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب لتقديم طلبات إعادة النظر في نتائج المواد المعينة مقابل دفع رسوم بسيطة لكل مادة يرغب الطالب في إعادة تصحيحها ومراجعتها.

الاستعلام عن نتائج البيام الجزائر

هناك مجموعة من الخطوات الأساسية للإستفسار عن نتائج امتحانات التعليم المتوسط (البيام) في الجزائر في مختلف الولايات، وذلك على النحو التالي: