رسميًا .. التربية اليمنية تكشف ظهور رسمي وخطوات الاستعلام عن نتائج اليمن بكشوفات pdf الآن 

بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اقتراب موعد إعلان نتيجة الصف التاسع في اليمن، وهو حدث هام ينتظره الطلاب قبل عيد الأضحى، أوضحت الوزارة أن النتيجة ستكون متاحة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وذلك حتى تكتمل عمليات التصحيح وتجميع الدرجات بشكل دقيق وخالي من الأخطاء، إلا أن الطلاب لا يزالون يواصلون البحث بزيادة رغبة في الاطمئنان على نتائجهم ومستواهم التعليمي.

الاستعلام عن نتائج اليمن

قد قدمت وزارة التربية والتعليم في اليمن هذه الخدمة استجابة لرغبات الطلاب وتوفيرًا للوقت والجهد، حيث يمكن للطالب معرفة نتيجته من المنزل باستخدام الرابط الذي توفره وزارة التربية والتعليم في اليمن كالتالي:

من خلال الموقع الخاص بالإدارة العامة للاختبارات، يجب عليك الدخول إليه من هنا.

وهنا يجب عليك تحديد خيار نتائج الاختبارات.

في هذه الخطوة، يجب عليك تحديد الفصل المطلوب والرقم الجلوس والاسم وكتابتها.

في النهاية، اضغط على استعلام وستظهر أمامك نتيجة بحثك بشكل مرسوم. يمكنك معرفة النتيجة من خلال موقع الوزارة.

الاستعلام عن نتائج اليمن