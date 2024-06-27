عبر الديوان الوطني استخراج نتائج البيام عبر هذا الرابط فور الظهور

ينتظر العديد من الطلاب إصدار نتائج شهادة البيام 2024 في الجزائر، إذ تم الانتهاء من عملية تصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات في كافة الولايات،، من المتوقع أن يتم إعلان النتائج اليوم، وفقاً لما أوردته وزارة التربية الوطنية، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر موقع الديوان الوطني وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

نتائج البيام 2024 الجزائر

يمكن للطلاب استخراج نتائج البيام 2024 الجزائر بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية

من المنتظر أن تكشف وزارة التربية الوطنية في الجزائر اليوم عن النتائج كما أشار الوزير عبد الحكيم بلعابد عبر هذه الخطوات وقد صرح عن النتائج فوراً بعد استكمال عمليات رصد وتصحيح أوراق الإجابة، بالإضافة إلى نشر نتائج الطلبة عبر منصة فضاء أولياء الأمور، وكذلك منصة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

الاستعلام عن نتائج البيام 2024

يمكن الاستعلام عن نتائج البيام بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية