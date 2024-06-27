عبر الديوان الوطني استخراج نتائج البيام عبر هذا الرابط فور الظهور

ينتظر العديد من الطلاب إصدار نتائج شهادة البيام 2024 في الجزائر، إذ تم الانتهاء من عملية تصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات في كافة الولايات،، من المتوقع أن يتم إعلان النتائج اليوم، وفقاً لما أوردته وزارة التربية الوطنية، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر موقع الديوان الوطني وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.
نتائج البيام 2024 الجزائر
يمكن للطلاب استخراج نتائج البيام 2024 الجزائر بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية
من المنتظر أن تكشف وزارة التربية الوطنية في الجزائر اليوم عن النتائج كما أشار الوزير عبد الحكيم بلعابد عبر هذه الخطوات وقد صرح عن النتائج فوراً بعد استكمال عمليات رصد وتصحيح أوراق الإجابة، بالإضافة إلى نشر نتائج الطلبة عبر منصة فضاء أولياء الأمور، وكذلك منصة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
الاستعلام عن نتائج البيام 2024
يمكن الاستعلام عن نتائج البيام بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية
- يقوم الطالب في البداية بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للمسابقات والامتحانات عبر الرابط الرسمي.
- بعد ذلك، يقوم الطالب بالضغط على خيار “إظهار نتائج شهادة التعليم المتوسط”.
- ومن ثم يجب من ولي الأمر إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب، ثم إدخال الرقم السري الخاص به.
- في الخطوة التالية، يقوم الطالب بالنقر على أيقونة “إظهار النتائج”.
- وأخيرًا، يجب الانتظار قليلا حتى تنشر النتائج على الموقع مع جميع التفاصيل والدرجات.
- يمكن طباعة النتائج إذا اردت ذلك عبر الضغط على زر طباعة.