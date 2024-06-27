تحديث واتساب جي بي ضد الحظر!!.. مميزات GB Whatsapp هتذهلك!.. نزل التطبيق وخلي بالك “عيبة”

في الفترة الأخيرة، زادت التطبيقات ومنصات المراسلة الفورية بشكل كبير، مما أصبح العديد من المستخدمين يبحثون عن هذه المنصات للعمل على تحميلها والإستمتاع بالمميزات التي تقدمها، ليكون تطبيق واتساب جي بي من أكثر التطبيقات التي عليها طلب كبير في الوقت الحال، مع إمتلاكه للكثير من الإضافات والتحديثات المميزة عن أي تطبيق أخر، وعليه يمكنك التعرف على هذه المميزات والعيوب، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

مميزات تطبيق GB Whatsapp

هناك بعض المميزات التي تتمثل في تطبيق واتساب جي بي GB Whatsapp، ومن بينها الأتي:-

التطبيق به ميزة إخفاء حالة الإتصال عبر الإنترنت.

إرسال نحو 90 صورة في الوقت.

كذلك فإن التطبيق يسمح بمشاركة فيديوها تبلغ حجمها لـ 30 ميجابايت.

التطبيق يسهل عمل جروبات بين الأصدقاء والأقارب لأكبر عدد ترغب فيه.

كذلك فإنه يمكنك فتح حسابين من واتساب في نفس الوقت دون وجود مشكلة.

سلبيات واتساب جي بي

وأبرز العيوب التي تتمثل في تطبيق واتساب جي بي، عند القيام بتنزيله ما جاء على النحو التي:-