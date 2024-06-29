“شعرك هيبقى زي الهنديات” وصفات طبيعية لتطويل الشعر وترطيبه

تبحث كثير من السيدات على وصفات طبيعية لتطويل الشعر التي تسهم بشكل كبير في ترطيب الشعر من الأعماق، لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية، الأمر الذي يجعله أكثر نعومة ولمعانًا مع الإستخدام ومن أبرز هذه الوصفات ماسك زيت الأرجان، فهذه الوصفة تعمل على محاربة تساقط الشعر من خلال تقوية البصيلات، لذا نوضح خلال السطور التالية وصفة مثالية تعمل على علاج الشعر التالف كما تعمل على تحفيز نموه ليكون أكثر غزارة وقوة.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر

في البداية لابد من تحضير المكونات التالية:-

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الأرجان.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع.

2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند الخام.

فيما يلي الخطوات المطلوبة لتحضير ماسك مناسب لجميع أنواع الشعر:-

في البداية نقوم بمزج زيت الأرغان مع زيت الخروع بشكل جيد.

يتم إضافة معلقتين كبيرتين من حليب جوز الهند إلى الخليط السابق مع الإستمرار في المزج.

نقوم بتوزيع المزيج على كامل فروة الرأس مع التدليك بحركات دائرية.

يتم تركه على الفروة لمدة يوم كامل أو ليلة كاملة.

في الصباح يتم غسل الشعر بشكل جيد بالماء الفاتر والشامبو الطبي المناسب لنوع الشعر.

للحصول على النتائج المثالية في تطويل الشعر وتحفيز نموه لابد من تكرار الوصفة السابق ذكر مكوناتها خطواتها مرتين في الأسبوع.

ماسك زيت الأرغان فقط

يمكن استخدام زيت الأرغان فقط كواحد من وصفات طبيعية لتطويل الشعر وللحصول على نتائج ملموسة، يتم وضعه على فروه الرأس تم التدليك جيدًا، والإنتظار حتى مرور ما لا يقل عن ساعة واحدة، وفي الصباح يتم غسل الشعر جيدًا بالشامبو ثم تجفيفه بالمنشفة، على أن يتم إعادة الخطوات السابقة مرتين في الأسبوع الواحد.