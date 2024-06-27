ارتفاع الأدرنالين متعة لا يعرفها إلا المحترفين قم الآن بالتجربة عن طريق تحميل لعبة فيفا موبايل 2024

تحميل لعبة فيفا هى أفضل لعبة كرة قدم على الإطلاق والأشهر على مستوى العالم ويمكن التنافس فيها أمام خصوم من جميع دول العالم أو التنافس بمفردك من غير وجود اتصال الإنترنت ضد لاعبين افتراضيين يحددهم لك الذكاء الاصطناعي ومن أجمل مميزات هذه اللعبة أنك يمكنك التنافس فى البطولات العالمية مثل دوري أوروبا أو الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني أو الألماني سنعرف لاحقاً طريقة تثبيت اللعبة بكل سهولة.

تحميل لعبة فيفا

يمكن تحميل لعبة فيفا على الموبايل او برابط مباشر للكمبيوتر من على الإنترنت وتتيح اللعبة القيام بدورة تدريبية من قبل التنافس فى المباريات للتدريب على تمرير الكرة والتنافس مع الخصم والتسديد على المرمى ويمكن تحميل لعبة فيفا موبايل كالآتي.

في البداية قم بفتح متجر التطبيقات جوجل بلاي أو آب ستور.

ثم البحث عن تحميل لعبة فيفا موبايل.

الضغط على الصورة الخاصة باللعبة

القيام بتنزيل اللعبة مع الأخذ فى الاعتبار وجود مساحة كافيه على الجوال لتثبيتها.

بعد تحميل فيفا موبايل يبدأ تثبيتها على الجهاز.

وفي النهاية ثم بعد ذلك يتم فتح اللعبة وعمل حساب عليها والاستمتاع بها.

لعبة فيفا التحديث الأخير

تتيح لك لعبة فيفا التنافس مع لاعبين من 32دولة مختلفة وعدد 600 فريق رياضي ويمكن أيضاً التنافس فى البطولات العالمية مثل دوري أبطال أوروبا ومسابقات كأس السوبر والدوري الأوروبي ويمكنك اللعب على ملاعب كأس العالم فهذه اللعبة هى تجربة فريدة بكل المقاييس لعشاق ألعاب كرة القدم على الكمبيوتر أو الهاتف المحمول.