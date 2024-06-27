لمحترفي الألعاب.. مواصفات هاتف Xiaomi Poco F6 Pro أحدث إصدارات شاومي “وحش الجيمينج” بإمكانيات جبارة مدهشة وسعر ينافس هواتف الفلاجشيب

لقد أطلقت شركة شاومي أشهر وأفضل الهواتف الذكية أبرزها Xiaomi Poco F6 Pro لذا ينتمي إلى الشريحة المتوسطة حتى يتوافق مع كافة الأذواق اللازمة داخل الأسواق، بينما اهتمت الشركة بتصنيع الجهاز بجودة وكفاءة عالية من خامات التصنيع، لذلك ارتفعت نسبة المبيعات خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، لهذا ازدادت عمليات البحث حول التعرف المزيد من المعلومات والتفاصيل حول سعر و مواصفات Xiaomi Poco F6 Pro.

مواصفات هاتف Xiaomi Poco F6 Pro

يمكن الآن الإطلاع على مواصفات هاتف Xiaomi Poco F6 Pro حتى تستطيع شراء الجهاز دون أي تردد أو قلق، لذلك يمكنكم متابعة النقاط الآتية:

نظام التشغيل اندرويد 14. المعالج ثماني النواة. مساحة التخزين تبدأ من 256، 512، 1000 جيجا بايت. رام تترواح بين 12/16 رام. الأبعاد تتمثل 160.9x75x8.2. الوزن 209 جرام. البطارية 5000 ملي أمبير.

مميزات Xiaomi Poco F6 Pro

يحتوي هاتف Xiaomi Poco F6 Pro على مجموعة من المزايا المختلفة التي يحتاج إليها جميع مستخدمي الهواتف الذكية، أهمها سيتم ذكرها خلال النقاط الآتية:

يتميز الهاتف بشاحن سريع للغاية بقوة 120 واط.

الجهاز يمتلك بطارية قوية تدوم إلى ساعات طويلة أثناء الاستخدام.

لدي شاشة كبيرة بدقة عالية من الكفاءة QHD.

بالإضافة إلى كاميرا الرئيسية تقدم صور واضحة كأنها على الطبيعة، مع أيضًا جودة فيديو 8K رائعة.

عند شراء Xiaomi Poco F6 Pro تستمتع بصوت عالي مسموع، وذلك يرجع إلى (سماعات الاستريو).

حرصت الشركة على تصميم الجهاز بعدة ألوان جذابة تناسب كافة الأذواق مثل: اللون (الأبيض/ والأسود).

يأتي الهاتف بمستشعر حماية ببصمة الإصبع والوجه.

يدعم الجهاز تحديد الموقع الجغرافي GPS.

يتمتع بتصميم عصري وأنيق للغاية من الزجاج مع فريم من الألومنيوم القوي.

بالإضافة إلى أنه لديه القدرة البسيطة في مقاومة المياه بتقنية IP

جميع مواد التصنيع بجودة وكفاءة ممتازة.

سعر هاتف شاومي بوكو اف 6 برو

هناك اختلاف في أسعار هاتف شاومي بوكو اف 6 برو، بإختلاف المكان والدولة داخل الوطن العربي، وعلى سبيل المثال: