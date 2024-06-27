إيرادات 14 مليون في أسبوعين.. شوف فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمي وروبي ومش هتندم

حقق فيلم عصابة الماكس للنجم أحمد فهمي إيرادات بلغت 526 ألف جنيه في شباك التذاكر يوم أمس الأربعاء، مما رفع إجمالي إيرادات الفيلم إلى ما يقارب 14 مليونًا خلال 13 يومًا من عرضه؛ حيث بدأ عرض الفيلم في السينمات يوم 14 يونيو، ويأتي في المرتبة الثانية خلف أولاد رزق 3 القاضية، والذي بلغت إيراداته 180 مليون جنيها..

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمي

يعد فيلم عصابة الماكس أحد أفلام عيد الأضحى المميزة، والتي حققت نجاحًا باهرًا منذ بداية عرضه في دور السينما، ومن بطولة: أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، أحمد فهيم، ومصطفى بسيط.

بينما ضيوف الشرف: أحمد السقا، هشام ماجد، والقيلم من تأليف: أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، وإخراج: حسام سليمان (في أولى تجاربه الإخراجية)، وإنتاج: هشام عبد الخالق.

قصة فيلم عصابة الماكس

‎تدور أحداث فيلم “عصابة الماكس” في إطار من الأكشن والكوميديا حول شخصية “الماكس”، الذي اعتاد تنفيذ عمليات السرقة والتهريب بمفرده دون مساعدة أحد؛ في إحدى العمليات الكبيرة، يضطر للاستعانة بفريق لمساعدته، لكنه يكتشف أن الأفراد الذين اختارهم يورطونه في مشكلات أكبر تهدد نجاح العملية.

موسم عيد الأضحى السينمائي 2024

يشهد موسم عيد الأضحى السينمائي 2024 منافسة قوية بين أربعة أفلام رئيسية: