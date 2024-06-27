تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 وزارة التربية والتعليم + موقع منظومة الامتحانات nec.gov.ly

اخيرا وبعد طول انتظار يمكنك الدخول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا والاستعلام عن النتيجة وذلك بعد استكمال خطوات رفع النتيجة على بوابة المنظومة الوطنية للامتحانات، حيث يمكن لكافة الطلاب في جميع أنحاء البلاد الاستعلام عن النتيجة ومعرفته بكل سهولة ويسر، وجاء هذا الخبر بعد إعلان وزارة التربية الوطنية في ليبيا انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة و اعتماد النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا

الآن وبعد الإعلان عن النتيجة يمكن لكافة الطلاب التوجه إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا والاستعلام عن نتائجهم بسهولة ودون عناء، وإليكم أهم خطوات الاستعلام عن النتيجة في الخطوات التالية:

التوجه مباشرة إلى موقع وزارة التربية الوطنية في ليبيا.

بعد أن يتم تفعيل الرابط وذلك بعد استكمال رفع النتيجة، تظهر لك خانات قم بإضافة المعلومات الخاصة بالطالب داخلها.

بعدها عليك الضغط على كلمة البحث أو الاستعلام التي تظهر على الشاشة.

أخيرا تظهر على الشاشة نتيجة الطالب وهي تحتوي على كافة الدرجات التي حصل عليها في جميع المواد.

وزارة التربية والتعليم ليبيا

وبعد معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا والذي من المقرر أن يتم رفع النتيجة عليه والتي من المقرر أن تظهر خلال ساعات قليلة جدا من هذا اليوم، فقد مرت امتحانات ونتيجة الشهادة الاعدادية بالتالي: