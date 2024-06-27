“سجل من هنا” .. خطوات التسجيل في دعم ريف 1446 والشروط اللازمة

تبذل المملكة العربية السعودية جهودا متواصلة لتقديم مجموعة متنوعة من برامج الدعم الحكومي، وتبرز في هذا السياق مبادرة “دعم ريف”، وهي مبادرة رائدة أطلقتها وزارة الزراعة والبيئة والمياه، يسعى هذا البرنامج الاستراتيجي إلى تعزيز القطاع الزراعي بشكل شامل، ويمتد دعمه ليشمل الأسر التي تعمل بجد في هذا المجال، تم تحديد المستفيدين المؤهلين بدقة، وتم وضع معايير محددة للتسجيل في البرنامج للعام 1445، يأتي “دعم ريف” كجزء من مساعي الحكومة السعودية لتحفيز التقدم في الزراعة، ويهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج ودعم الاستدامة الاقتصادية للمملكة.

خطوات التسجيل في دعم ريف

لقد سهلت وزارة الزراعة والبيئة والمياه السعودية عملية التسجيل في برنامج دعم ريف للعام 1445 من خلال إدخال نظام إلكتروني مبسط يمكن المواطنين من تقديم طلباتهم بكل يسر وسهولة. إليكم الخطوات المنظمة لإتمام التسجيل:

الولوج إلى المنصة الإلكترونية لبرنامج ريف.

الضغط على خيار طلب الدعم المتاح على المنصة.

تعبئة البيانات الشخصية اللازمة بما في ذلك رقم الهاتف، الهوية الوطنية، البريد الإلكتروني، وكذلك اسم المستخدم وكلمة المرور، متبوعًا بإدخال رمز التحقق.

الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج والموافقة عليها.

اختيار خيار “دعم الأسر الريفية” من الصفحة الرئيسية للمنصة.

إدراج كافة المعلومات المطلوبة بدقة، مع تحديد المدينة وموقع المشروع الزراعي.

رفع المستندات الضرورية، بما في ذلك شهادة العمل الحر.

وأخيرا، تأكيد الطلب بالضغط على “إرسال الطلب”.

شروط التسجيل في دعم ريف

لقد حددت وزارة الزراعة السعودية معايير محددة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج دعم ريف لعام 1445، وتشمل هذه المعايير الأساسية ما يأتي: