Season 2 .. مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني الحلقات الأولى الحصرية لأقوى الأحداث التاريخية الاسلامية

يتساءل جميع المشاهدين عن موعد عرض مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني وهذا بعد النجاح الباهر الذي حققه الجزء الاول على الرغم من أنه تم إذاعته منذ فترة وجيزة ولكنه حقق نسب مشاهدة مرتفعة وذلك بسبب الأحداث التاريخية التي يتم عرضها من خلال المسلسل حيث أنه يروي قصة الدولة الأيوبية، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

يقص مسلسل صلاح الدين قصة الدولة الأيوبية والتي تولى قيادتها صلاح الدين، الجدير بالذكر أن صلاح الدين خاض الكثير من المعارك والصراعات والهدف منها هو تحرير القدس وذلك كان في معركة حطين التي حدثت عام 1187 ميلاديا وانتهت بهزيمة الصليبيين وخروجهم من القدس بعد أن استولوا عليها لمدة تصل حتى 92 عام، يتميز صلاح الدين بمجموعة من الصفات الجيدة والتي من أبرزها الحكمة وحسن الإدارة وذلك ساعده في أن يكون قائد ناجح.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

نقلت بعض المصادر الإخبارية أنه سوف يتعرض الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي يوم الثلاثاء القادم وذلك على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، وسوف يعرض أيضا على قناة تي آر تي وهذا في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع، من المقرر أن يشهد هذا الموسم نجاح كبير وذلك لأنه سوف يكمل سلسلة الصراعات التي خاضها صلاح الدين.