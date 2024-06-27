“وزارة الداخلية”.. كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 محافظات العراق

أطلقت وزارة الداخلية في العراق، الوجبة الجديدة التي تضمن كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس بمختلف محافظات العراق، فضلاً عن أن الخدمة التي تضمن تعديل البيانات الشخصية الخاصة بكل مواطن، وخاصة في حالة انتقاله من محافظة إلى أخرى، وفقًا لبعض الشروط الهامة والمستندات المعنية بطلب تعديل معلوماته الشخصية في هذه الخدمة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة

وعن الخطوات التي يمكنك اتباعها بحيث تتمكن من استخراج أسماء المقبولين في نقل النفوس داخل محافظات العراق، ما يأتي:-

أن يتم الانتقال إلى موقع بوابة المواطن الإلكترونية في بداية الأمر.

ثم تسجل الدخول إلى صفحة خدمات البوابة.

على أن تتمكن من اختيار الوجبة التي عليها الدور.

القيام بإدخال بيانات المواطن.

مع تحديد المحافظة المقيم بها.

الضغط على أيقونة “عرض”.

بحيث تتمكن من استخراج كشوفات نقل النفوس في محافظات العراق.

ما هي شروط القبول في نقل النفوس بالعراق؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في خدمة نقل النفوس أمام جميع المتقدمين داخل المحافظات العراقية، ما يأتي:-