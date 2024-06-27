شفرات جاتا ⭐⭐⭐⭐⭐ GTA للهاتف والكمبيوتر والبلايستيشن.. كل اللي قلبك يحبه

يعد الحصول على شفرات جاتا من أهم الأيقونات التي يبحث عنها لاعبي لعبة جاتا القتالية الشهيرة والتي حصلت منذ نشأتها في عام 2013 على عدد كبير من الشعبية حول العالم، صنفت اللعبة على أنها من أفضل الألعاب القتالية الخاصة بألعاب الفيديو، وقد انتشرت على الهواتف في الفترة الأخيرة، تقوم فكرة اللعبة على مدينة تحمل البغضاء والكره ويدور فيها أشرس المعارك القتالية.
شفرات جاتا
يمكن بكل سهول إدخال شفرات جاتا من خلال أجهزة الكمبيوتر خلال اللعب وذلك بإستخدام لوحة التحكم مع الحرص على أن تكون الشفرات بشكل صحيح، ومن الشفرات التي يمكن إدخالها على أجهزة الكمبيوتر ما يلي:
- شفرة جميع الأسلحة الثقيلة هي NUTTERTOOLS
- شفرة جميع الأسلحة الخفيفة هي عبارة عن: THUGSTOOLS
- أما في حالة كنت ترغب في تقليل مستوى مطاردة الشرطة فيمكنك ادخال شفرة LEAVEMEALONE
- وبالنسبة لشفرة ملئ الدرع هي PRECIOUSPROTECTI.ON
- وشفرة فتيات مسلحات هي CHICKSWITHGUNS.
- وشفرة ملئ شريط الحياة هي ASPIRINE
- أما عن شفرة تفجير السيارات القريبة هي BIGBANG
- وبالنسبة لطيران السيارات فيتم ادخال شفرة : COMEFLYWITHME.
- وأما عن شفرة السيارات تطفو على الماء فهي: SEAWAYS
- وبالنسبة لشفرة سائقين عنيفين فيتم إدخال: MIAMITRAFFIC.
- وبالنسبة لكل الأسلحة المتوسطة فهي: S
- وبالنسبة لشفرة جو عاصف فهي CATSANDDOGS
- وبالنسبة لشفرة جو مشمس هي: ALOVELYDAY.
- وبالنسبة لشفرة سحب كثيفة فهي: ABITDRIEG.
- وبالنسبة لشفرة صفاء صافية هي: APLEASANTDAY
- وأما شفرة أجواء ضبابية فهي CANTSEEATHING
شفرات جاتا للبلاستيشن
يمكن بكل سهولة ادخال شفرات جاتا للبلايستيشن، وذلك من خلال كتابة هذه الاكواد والتي من أبرزها ما يلي:
- شفرة تبطيء أسلوب اللعب هي Triangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1
- شفرة تسريع ساعة اللعبة هي: Circle, Circle, L1, Square, L1, Square, Square, Square, L1, Triangle, Circle, Triangle
- شفرة تسريع أسلوب اللعب هي Triangle, Up, Right, Down, L2, L1, Square
- شفرة درع كامل للجسد كله هي R1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
- شفرة ملئ الحياة هي R1, R2, L1, Circle, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up