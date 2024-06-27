شفرات جاتا ⭐⭐⭐⭐⭐ GTA للهاتف والكمبيوتر والبلايستيشن.. كل اللي قلبك يحبه

يعد الحصول على شفرات جاتا من أهم الأيقونات التي يبحث عنها لاعبي لعبة جاتا القتالية الشهيرة والتي حصلت منذ نشأتها في عام 2013 على عدد كبير من الشعبية حول العالم، صنفت اللعبة على أنها من أفضل الألعاب القتالية الخاصة بألعاب الفيديو، وقد انتشرت على الهواتف في الفترة الأخيرة، تقوم فكرة اللعبة على مدينة تحمل البغضاء والكره ويدور فيها أشرس المعارك القتالية.

شفرات جاتا

يمكن بكل سهول إدخال شفرات جاتا من خلال أجهزة الكمبيوتر خلال اللعب وذلك بإستخدام لوحة التحكم مع الحرص على أن تكون الشفرات بشكل صحيح، ومن الشفرات التي يمكن إدخالها على أجهزة الكمبيوتر ما يلي:

شفرة جميع الأسلحة الثقيلة هي NUTTERTOOLS

شفرة جميع الأسلحة الخفيفة هي عبارة عن: THUGSTOOLS

أما في حالة كنت ترغب في تقليل مستوى مطاردة الشرطة فيمكنك ادخال شفرة LEAVEMEALONE

وبالنسبة لشفرة ملئ الدرع هي PRECIOUSPROTECTI.ON

وشفرة فتيات مسلحات هي CHICKSWITHGUNS.

وشفرة ملئ شريط الحياة هي ASPIRINE

أما عن شفرة تفجير السيارات القريبة هي BIGBANG

وبالنسبة لطيران السيارات فيتم ادخال شفرة : COMEFLYWITHME.

وأما عن شفرة السيارات تطفو على الماء فهي: SEAWAYS

وبالنسبة لشفرة سائقين عنيفين فيتم إدخال: MIAMITRAFFIC.

وبالنسبة لكل الأسلحة المتوسطة فهي: S

وبالنسبة لشفرة جو عاصف فهي CATSANDDOGS

وبالنسبة لشفرة جو مشمس هي: ALOVELYDAY.

وبالنسبة لشفرة سحب كثيفة فهي: ABITDRIEG.

وبالنسبة لشفرة صفاء صافية هي: APLEASANTDAY

وأما شفرة أجواء ضبابية فهي CANTSEEATHING

شفرات جاتا للبلاستيشن

يمكن بكل سهولة ادخال شفرات جاتا للبلايستيشن، وذلك من خلال كتابة هذه الاكواد والتي من أبرزها ما يلي: