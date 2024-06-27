نتائج البكالوريا 2024 المغرب PDF برمق المسار وزارة التربية الوطنية bac men gov ma.. طلعهـــــا بالدرجات

نتائج البكالوريا 2024 المغرب من أهم النتائج التي شغلت تفكير جميع الطلاب، بعد أن تم الانتهاء منها منذ فترة قريبة، ومن ثم تم البدء في عمليات التصحيح وتجميع الدرجات، والتي قد تم التصريح على الانتهاء منها يوم السبت الماضي، وهم الآن بصدد اجراء مداولات يتم عقدها في جميع المحافظات يرؤسها رؤساء لجان التصحيح والأساتذة المكلفين بالتصحيح ومديري المؤسسات التعليمية التأهيلية من أجل رصد وتجميع الدرجات لتجنب أي أخطاء بالنتيجة

نتائج البكالوريا 2024 المغرب

يريد عدد كبير من الطلاب معرفة طريقة الحصول على نتائج البكالوريا 2024 المغرب عن طريق SMS، حيث تعددت الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على هذه النتائج، ومن أهمها هذه الطريقة والتي تكون بالشكل التالي:

الدخول أولا على فضاء متمدرس.

ثم قم بالنقر على الدخول على الحساب الشخصي.

قم بكتابة الاسم ورقم الهاتف الشخصي

قم بكتابة اسم الشركة سواء كانت اتصالات، أورانج وإنوي المغرب.

يجب تحديد. صاحب الرقم.

قم بحفظ جميع البيانات السابقة.

وسيتم وصول رسالة نصية اليك متضمنة نتائج البكالوريا فور الاعلان عنها.

الحصول على نتائج البكالوريا 2024 المغرب

بين قلق وتوتر ينتظر جميع الطلاب موعد الاعلان عن نتائج البكالوريا 2024 المغرب، حيث طال انتظار هذه النتائج مما أدي إلى التوتر لدى الكثير من الطلاب، وقد اكدت مصادر خاصة بوزارة التربية المغربية، أنه سيتم الإعلان عن النتائج خلال الأسبوع المقبل، وسيصبح بإمكان كل طالب وطالبة الحصول عليها عن طريق الدخول على موقع الوزارة واتباع الخطوات التالية: