Season 2 .. تابع مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني الحلقات الأولى بجودة hd

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن متى موعد مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني، حيث أم محمد الفاتح واحد من القادة العظماء للدولة العثمانية والذي بذل قصارى جهده من أجل الدفاع عن الإسلام والمسلمين داخل الوطن العربي، وفقا للإحصائيات أن الموسم السابق حقق نجاح كبير لهذا السبب تم إطلاق موسم جديد، وهذا ما سنتحدث عنه في السطور القادمة.

مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني

يروي مسلسل السلطان محمد حياة حياة محمد الفاتح وكم الصراعات التي خاضها من أجل توسيع الدولة ومن المقرر أن الموسم الجديد سوف مجموعة من المعارك والصراعات الجديدة ووفقا لما نقلته المصادر الإخبارية أنه سوف يتم عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني في بداية شهر أغسطس القادم.

القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني

حازت كل من قناة الفجر الجزائرية على حقوق نشر المسلسل وهي تقوم بعرضه مترجم إلى اللغة العربية، وقناة TRT أيضا تقوم ببث المسلسل ولكن باللغة التركية.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

وهي من القنوات المجانية ويمكنك الحصول عليها بكل سهولة من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 12130.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر نايل سات

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة TRT على القمر الصناعي نايل سات

وهي من القنوات التي تحرص على بث مسلسل محمد الفاتح ومجموعة من المسلسلات التركية الأخرى ويمكنك استقبالها من خلال استخدام التردد التالي: