طريقة تحميل تطبيق معاشي 2024 MAASHI مجانا آخر تحديث لجميع الهواتف واستمتع بمزايا لا حصر لها

تطبيق معاشي يعد من أبرز الخدمات الإلكترونية التي قامت وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية بتوفيرها للمواطنين من فئة كبار السن والبالغين سن التقاعد، وذلك بهدف تقديم المساعدة اللازمة لهم من أجل الوصول الى كافة المعلومات المتعلقة برواتب المعاش وتحويل الأموال بكل سهولة عبر الهاتف الذكي دون التوجه إلى الجهات المختصة والتعرض للازدحام والتكدس بين المواطنين، ومن خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم أهم الخدمات التي يقدمها تطبيق معاشي وطريقة الحصول علي التطبيق.

طريقة تحميل تطبيق معاشي

يمكن الحصول على تطبيق معاشي على أجهزة الهواتف الذكية عن طريق متجر التطبيقات بالهاتف، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلي أيقونة متجر التطبيقات على جهاز الهاتف.

من مربع البحث الموجود بالمتجر يتم كتابة اسم التطبيق “معاشي”.

متابعة عمليات البحث الظاهرة ثم الضغط على التطبيق الظاهر ضمن عمليات البحث.

الضغط على زر تحميل التطبيق وانتظار تثبيته علي الهاتف.

فتح التطبيق ثم الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام الخاصة به.

تسجيل البيانات الشخصية للمواطن في الحقول المخصصة لها من ضمنها رقم الهاتف الجوال وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة الشخصية.

كتابة كود التحقق المرسل إلى رقم الهاتف الخاص بالمواطن.

تعيين كلمة مرور قوية لإستخدامها أثناء الدخول إلى التطبيق.

تسجيل الدخول إلى التطبيق والبدء في استخدامه واستكشاف الخدمات التي يقدمها.

الخدمات المقدمة من تطبيق معاشي

بهدف تطبيق معاشي إلي تسهيل العديد من الخدمات لفئة المواطنين المتقاعدين وكبار السن، وتشمل هذه الخدمات ما يلي: