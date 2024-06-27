“لولو عايزة ماما” تردد قناة وناسة بيبي 2024 على النايل سات وعرب سات.. مشاهدة ممتعة لطفلك مع أغاني لولو

تردد قناة وناسة بيبي 2024، يبحث العديد عنه لما لهذه القناة المتخصصة من أهمية بالغة في كل بيت به أطفال، حيث تحظى قناة وناسة بيبي بشعبية كبيرة بين الأطفال، وذلك لما تقدمه من برامج ترفيهية هادفة وأناشيد وأغاني وفقرات ممتعة للأطفال جعلت الأمهات يكن في حالة من الاطمئنان على أطفالهم برفقة هذه القناة، ولمن يبحث عن التردد الجديد لقناة وناسة للأطفال، نعرض في السطور التالية التردد عل بعض الأقمار الصناعية، فتابعونا.

تردد قناة وناسة بيبي 2024

تعرض قناة وناسة بيبي مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني الموجهة مباشرة للطفل، حيث ينعم الأطفال بنسبة عالية من الذكاء والانفتاح جعلته كثير الملل يبحث عن كل ما هو جديد، ومن أشهر الأغاني التي ساعدت بقدر كبير على نجاح قناة وناسة بيبي، أغاني لولو، حيث كانت من أهم أسباب إقبال الأطفال على مشاهدة القناة، وذلك حيث تقدم مجموعة متميزة من الحياة اليومية للولو وميدو، عن طريق مجموعة من الأغاني والأناشيد الترفيهية والتعليمية.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد على نايل سات

تردد قناة وناسة بيبي 2024 على القمر الصناعي نايل سات هو:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11430 أو 11470.

معامل الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الجودة: SD.

تردد قناة وناسة بيبي 2024 على عرب سات

أما تردد قناة وناسة بيبي الجديد على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

ويمكن تنزيل القناة من أي رسيفر سواء كان بجودة SD أو HD، وتعمل القناة على هذه الترددات بجودة عالية وبأقوى إشارة ممكنة.