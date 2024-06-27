“مبروووك النتيجة”.. رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول في محافظات العراق.. أعرف نتيجتك الأن

ساعات قليلة، ويتم نشر نتائج الثالث متوسط الدور الأول في كافة محافظات العراق، بعد أن تم الإنتهاء من كافة أعمال التصحيح والعمل على اعتماد النتائج، لتؤكد وزارة التربية العراقية في بيان لها اليوم الخميس، على أن النتائج سيتم ظهورها بداية الأسبوع المقبل، ورفعها عبر المواقع الإلكترونية، المخصصة لإعلان النتائج بالدرجات في العراق، وعليه فهناك بعض الطرق التي يمكنك استخراج النتائج منها مباشرة.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

أما عن الخطوات التي يمكنك من خلالها استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول في محافظات العراق، اتباع الأتي:-

أن تذهب مباشرة لموقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

ثم تنتقل إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.

مع تحديد الدور التي ترغب في الإستعلام عنه.

القيام بإدخال بيانات الطالب والطالبة.

ليتم الضغط في النهاية على زر “بحث”.

حتى تتمكن من استخراج كشوفات الثالث متوسط الدور الأول.

رابط إعلان نتائج الصف الثالث

وعن الإجراءات الخاصة بإستخراج نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول، يُرجى اتباع التالي:-