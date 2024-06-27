من هنا.. رابط تسجيل السكن الترقوي الجزائر 2024 LPA وشروط التقديم علي السكن الحر عبر interieur.gov.dz

تقوم الحكومة الجزائر بإطلاق العديد من الخدمات العامة لبعض فئات المجتمع، وذلك بهدف أن يتم تخفيف جميع أعباء الحياة وأن يعيش الفرد حياة كريمة هو و أسرته، وألا يكون هناك فروقات إجتماعية بين المواطنين وخاصة في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومن هذه الخدمات خدمة السكن الترقوي الجزائر 2024 حيث قامت الوزارة ببناء مساكن للأفراد، وتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة عن ذويهم من المساكن، ولمعرفة خطوات التسجيل في السكن الترقوي الحر وشروط التقديم تابع الفقرات التالية.

رابط تسجيل السكن الترقوي الجزائر 2024

تستطيع وبكل سهولة طلب سكن ترقوي حر للعام 2024 عبر الينك الذي تم توفيره لذلك، فمن خلال إجراء هذه الخطوات سوف تتمكن من إتمام طلبك، وسيتم إلقاء عليها الضوء في النحو التالي:

قم بالولوج إلى المنصة الرسمية التابعة لوزارة الداخلية بالجزائر.

قم بالدخول إلى خدمة {التسجيل الإلكتروني} والنقر عليها.

ضع كافة المعلومات المطلوبة منك، ومن ثم ادخل إلى {الكتالوج الخاص بالخدمات}.

قم بالنقر عليه، يليها أختر من بين الخيارات «خدمة السكن الترقوي الحر».

سيظهر أمامك النموذج الخاص بالبيانات قم بوضعها جميعها وملئ الفراغات التي أمامك.

ومنها {رقم الهوية الوطنية، مع تحديد المحافظة التي تقطن بها}.

ومن ثم انتقل الى القسم الخاص بالمعلومات السكن قم بوضع المواصفات، مع تحديد موقعه.

بالإضافة إلى ذلك أنه يجب إدراج كافة الوثائق.

وفي نهاية الأمر قم بالنقر فوق “إرسال الطلب” المتواجدة في أسفل النموذج.

شروط التقديم على السكن الترقوي الحر 2024

قامت الجهات المختصة في الحكومة الجزائرية بوضع عدد من الشروط التي يجب الإطلاع عليها قبل التقدم بطلب الحصول على سكن الترقوي الجزائر 2024، وسيتم إبلاغكم بها في النقاط التالية: