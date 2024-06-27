“لينك” نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 الدور الأول برقم الجلوس ورقم القدي عبر وزارة التَّربية والتَّعليم www.imtihanat.com

تعتبر نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 الدور الأول واحدة من أهم النتائج المنتظرة في الوقت الحالي في شتى المحافظات، وذلك نظراً لأهميتها حيث تعتبر هي شهادة إتمام التعليم المتوسط للطلاب الذين خاضوا الامتحانات الخاصة بالدور الأول على مدار الشهر الماضي، ومنذ ذلك الوقت وهم يترقبون الإعلان عن موعد ظهور نتائجهم بفارغ الصبر، بحيث يتمكنوا من التعرف على الدرجات الخاصة بهم ومعرفتها وتحديد مستقبلهم على أساس ذلك المجموع.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا

في ظل رغبة الجميع في معرفة موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 الدور الأول، تشير العديد من الأخبار والمصادر إلى أنها ستكون متاحة خلال الساعات القليلة القادمة، كذلك هناك أخبار منتشرة تؤكد على أن رابط النتائج سيفتح بحد أقصى غداً الجمعة وأن نسبة النجاح للطلاب تخطت 83%، إلا أن هذه الأخبار غير حقيقة ولم تؤكدها الوزارة، وحتى الآن نحن وإياكم في انتظار الإعلان الرسمي عن موعد المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان تفاصيل النتائج، من نسب النجاح وأسماء الأوائل وغيرها، وفور إعلان النتائج سيتمكن الطلاب في مختلف المحافظات الاستعلام عنها عن طريق رقم القيد الخاص بالطالب ورقم الجلوس.

وزارة التَّربية والتَّعليم نتيجة شهادة التعليم المتوسط

حددت وزارة التَّربية والتَّعليم الليبية رابط رسمي لها للاستعلام عن نتيجة شهادة التعليم المتوسط بليبيا 2024 الدور الأول، وسيتم فتحه مباشرة فور إعلان النتائج بشكل رسمي، ليتمكن جميع الطلاب من استعلام درجاتهم من خلال إتباع الخطوات التالية:-