“اضبطها الآن” تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد على نايل سات وعرب سات لمتابعة مغامرات Tom and Jerry طوال اليوم

يبحث عدد كبير عن تردد قناة توم وجيري بعدما توقف التردد القديم، وغيرت القناة ترددها بسبب التحديثات التي أجرتها على الصوت والصورة فأصبحت جودة الصوت والصورة أفضل، وحصلت القناة على نسبة مشاهدات عالية جدًا وهي من أكثر قنوات الأطفال المشهورة والتي تحصل دائمًا على نسبة مشاهدات عالية بسبب محتواها الكوميدي والتعليمي للأطفال بالإضافة إلى الأفلام المدبلجة وأفلام ديزني المترجمة.
تردد قناة توم وجيري 2024
نقدم تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات ليستمتع الطفل بالبرامج التعليمية والترفيهية والتوعوية التي تقدمها القناة، ومعظم البرامج التي تقدمها القناة آمنة للأطفال ما عدا كارتون توم وجيري الذي يوجد به العديد من المشاهد العنيفة والمقالب الصعبة التي تجرى بين شخصيتين توم وجري وفيما يلي تردد القناة على العرب سات:
- التردد: 11315
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
كما تغير التردد على القمر الصناعي النايل سات وأصبح كالتالي:
- التردد: 11345
- معدل الترميز: 25700
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
برامج قناة توم وجيري الجديدة 2024
بعدما عرضنا لك تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات نقدم لك البرامج التي تقدمها القناة، حيث تقدم القناة العديد من البرامج التعليمية والتوعوية فعلى سبيل المثال تقدم شرح مبسط وسلسل لتعلم الحروف وأسماء الفواكه وأسماء البلدان، وكذلك تعليم كلمات بسيطة باللغة الإنجليزية للمبتدئين، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة بدون توقف وبجودة صوت وصورة عالية وتقدم القناة محتواها بدون اشتراكات بل هي مجانية تمامًا وفيما يلي البرامج التي تقدمها قناة توم وجيري:
- برنامج عائلة فيلنستون.
- برنامج سكوبي دو هو.
- كرتون ديزني جونيور.
- كرتون سبايدر مان.
- مسلسل حكاية عالمية.
- الأسد المالك.
- مغامرات سندباد.
- سبونج بوب.
- كابتن ماجد.
- البحث عن نيمو.
- فيلم سندريلا.
- فيلم الجميلة والوحش.
- سلاسل توم وجيري.