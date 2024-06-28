الأكثر مبيعاً.. مواصفات جبارة لهاتف سامسونج Galaxy A55 وسعره يناسب الفئة المتوسطة

أطلقت شركة سامسونج هاتفها Galaxy A55 5G في عام 2024 كجزء من سلسلة A المتوسطة ويتميز الهاتف بتصميمه الأنيق وشاشة Super AMOLED كبيرة وكاميرات ممتازة وبطارية قوية ومعالج Exynos 1480 القوي.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A55

من أهم مواصفات هاتف سامسونج Galaxy منها ما يلي:

الشاشة: 6.6 بوصة، Super AMOLED، 1080 x 2340 بكسل، 120 هرتز.

المعالج: Exynos 1480.

الذاكرة: 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت.

التخزين: 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو 5 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 32 ميجابكسل.

نظام التشغيل: Android 14.

مميزات هاتف سامسونج Galaxy A55

تعددة مميزات الهاتف والتي منها ما يلي:

يتميز هاتف Galaxy A55 بشاشة Super AMOLED كبيرة بحجم 6.6 بوصة بدقة 1080 x 2340 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز وتوفر الشاشة ألوان زاهية و وضوح وسلاسة في الاستخدام.

يعمل هاتف Galaxy A55 بمعالج Exynos 1480 القوي، والذي يوفر أداء ممتاز لمعظم المهام، بما في ذلك الألعاب وتحرير الفيديوهات.

يتميز هاتف Galaxy A55 بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل وكما توجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي رائعة.

تبلغ سعة بطارية هاتف Galaxy A55 5000 مللي أمبير، وهو ما يكفي لاستخدامه طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

مميزات اخري لهاتف سامسونج Galaxy A55