ادخل سحب واكسب 100,000دولار.. طريقة وارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تعتبر جوائز مسابقة الحلم من بين أكثر المسابقات جاذبية والتي يتابعها عدد كبير من الأشخاص، وذلك من أجل الفوز بالجوائز الكبرى التي تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي وكما تقدر الجائزة الأسبوعية بنحو 5000 دولار، بينما تصل قيمة الجائزة الشهرية إلى 100 ألف دولار أمريكي وفي هذا المقال على موقعنا الإخباري، سنعرض لكم تفاصيل جوائز مسابقة الحلم.

جوائز مسابقة الحلم

يقدم الإعلامي مصطفى الأغا مسابقة الحلم، والتي تبث على التلفاز بشكل أسبوعي، حيث يعلن عن الفائز في كل حلقة وللاشتراك في المسابقة، يقوم المشاركون بإرسال كلمة حلم في رسالة نصية وتجمع جميع الرسائل المرسلة ويتم اختيار المؤهلين منها وفق شروط الاشتراك في المسابقة ومن شروط المسابقة عدم وجود أي أقارب أو أصدقاء يعملون ضمن فريق المسابقة وترسل الرسائل إلى الأرقام المخصصة لكل بلد حسبما تحدده المسابقة

اشتراك في مسابقة الحلم

للاشتراك في مسابقة الحلم من مختلف الدول، يمكنك استخدام الأرقام التالية:

من مصر: 95450

من السعودية: 858888

من الإمارات: 6070

من الكويت: 4141

من البحرين: 94000

من الأردن: 98880

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

لمعرفة خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 تابع ما يلي:

أرسل رسالة نصية على الرقم المخصص للبلد الذي تقيم فيه.

اكتب كلمة حلم أو revere أو dream.

ستتلقى رسالة ترحيبية على رقم هاتفك.

بعد التأكيد على الاشتراك، ستصبح مشاركا في المسابقة.

ستتلقى رسائل يومية خاصة بالمسابقة.

السحب في مسابقة الحلم

كان أول سحب على مبلغ 100,000 دولار في مسابقة الحلم لعام 2024 ، سجل لتكون مرشح لدخول سحب الـ100 ألف دولار.