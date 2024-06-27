اكتشف العالم بطريقة ممتعة.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على النايل سات والعرب سات

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أشهر القنوات الوثائقية في العالم، حيث تقدم محتوى هام ومتنوع حول مختلف جوانب العلوم الطبيعية والحياة البرية والثقافات العالمية وتحرص القناة على بث برامجها بجودة عالية تناسب جميع الأذواق، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

وفيما يلي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على جميع الأقمار الصناعية:

نايل سات

الجودة: HD.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

نايل سات

الجودة: SD.

التردد: 11084.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

عرب سات

الجودة: SD.

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

مزايا قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بالعديد من المزايا التي تجعلها وجهة مفضلة لمحبي المعرفة والاستكشاف، ومن أهمها: