اكتشف العالم بطريقة ممتعة.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على النايل سات والعرب سات

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أشهر القنوات الوثائقية في العالم، حيث تقدم محتوى هام ومتنوع حول مختلف جوانب العلوم الطبيعية والحياة البرية والثقافات العالمية وتحرص القناة على بث برامجها بجودة عالية تناسب جميع الأذواق، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024
وفيما يلي تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على جميع الأقمار الصناعية:
نايل سات
- الجودة: HD.
- التردد: 11411.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 30000.
- معدل تصحيح الخطأ: 3/4.
نايل سات
- الجودة: SD.
- التردد: 11084.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
عرب سات
- الجودة: SD.
- التردد: 11526.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
مزايا قناة ناشيونال جيوغرافيك
تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بالعديد من المزايا التي تجعلها وجهة مفضلة لمحبي المعرفة والاستكشاف، ومن أهمها:
- تقدم القناة برامج وثائقية متنوعة تغطي مجالات واسعة.
- تعرض القناة برامجها بجودة عالية تبهر المشاهدين وتغمرهم في تجربة مشاهدة ممتعة.
- تستخدم تقنيات التصوير الحديثة لالتقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة تظهر جمال العالم الطبيعي ودقائق الحياة البرية.
- تتمتع قناة ناشيونال جيوغرافيك بسمعة طيبة كمصدر موثوق للمعلومات والمعرفة.
- تحرص القناة على تقديم محتوى دقيق وموثق من خلال تعاونها مع كبار العلماء والخبراء في مختلف المجالات.
- تخضع جميع برامج القناة لمراجعة علمية صارمة لضمان صحة المعلومات المقدمة.
- هناك برامج مخصصة للأطفال تساعدهم على التعلم واكتشاف العالم بطريقة ممتعة.
- تساعد برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك على تنمية مهارات المشاهدة والتفكير لدى المشاهدين.
- تشجع القناة على التفكير النقدي وتحليل المعلومات من خلال طرح الأسئلة ومناقشة الأفكار.