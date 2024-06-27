“مش هتصدق عينك” احصل على 5000 شدة ببجي مجانا اليوم فقط!

تتميز لعبة ببجي أنها تحظى بشعبية كبيرة على مستوى الألعاب الإلكترونية القتالية التي انتشرت مؤخرًا منذ أن تم إصدارها للمرة الأولى، لذلك يبحث معظم المستخدمين عن الحصول على أكثر من 5000 شدة في اللعبة بطريقة صحيحة وذلك للحصول على المكافآت والهدايا الفورية، الجدير بالملاحظة أن اللعبة تقدم مجموعة من التحديات التي تأتي مع كل تحديث جديد مما يجعل اللعبة أكثر متعة وتشويقا.

طريقة الحصول على الشدات في لعبة ببجي

تمكنت لعبة ببجي في السنوات الأخيرة الماضية من كسب قاعدة كبيرة من اللاعبين لذلك أصبحت من أولويات المستخدمين وقد وفرت اللعبة طريق الحصول على الشدات وتتمثل في الخطوات التالية:

أولًا يتوجه اللاعب إلى حسابه الخاص في اللعبة أو التوجه إلى موقع لعبة ببجي الرسمي.

التوجه بعد ذلك إلى متجر اللعبة ثم الانتقال على إلى تبويب الحصول على شدات.

تظهر لك قائمة تتضمن مجموعة من الباقات التي ينبغي على المستخدم الاختيار من بينها الباقة التي تناسبه من خلال الاطلاع على العروض المتاحة.

بعد ذلك في هذه الخطوة يحدد اللاعب طريقة الدفع التي تناسبه.

سيتم نقله إلى تبويب جديد يتم إضافة معلومات الدفع على الفور في الحقول المخصصة لكل معلومة.

بعد الانتهاء من عملية الدفع سيتم إضافة الشدات تلقائي إلى حسابك

في النهاية توجه إلى حسابك باللعبة وتاكد من وصول الشدة إليها.

أهمية الشدات في لعبة ببجي موبايل

يحرص الكثير من اللاعبين على تحسين مهاراتهم الفردية سواء كانوا يلعبون بمفردهم أو اللعب مع لاعبين آخرين حول العالم، لذلك يرغبون في الحصول على الشدات لتزويد هذه المهارات وشراء ما يلزمه من الاسلحة الحديثة التي تساعده في تكوين شخصية اللعب، لذلك عندما يحصل اللاعب على تلك الشدات يحصل على مجموعة من المميزات تتمثل في الآتي: