خبر مفرح.. موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 31 لشهر يوليو 2024.. الموارد البشرية تجيب!!

يرغب الكثير من مستفيد الضمان الاجتماعي المطور معرفة موعد صرف الدفعة 31 لشهر يوليو 2024، وهل سيتم تبكيره ام لا؟! حيث أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ان موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لهذه الدفعة، في اليوم الأول من الشهر، والذي يوافق يوم الإثنين 1 يوليو 2024.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور

يذكر أن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي ثابت في كل شهر، وهو الأول من الشهر الميلادي وعلى الرغم من بعض الشائعات التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية حول تبكير موعد الصرف، إلا أن وزارة الموارد البشرية ولم تصدر أي إعلان رسمي يؤكد ذلك ومع اقتراب موعد الصرف، ينتظر المستفيدون من برنامج الضمان الاجتماعي بفارغ الصبر إيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية.

كيف تستعلم عن أهليتك

توفر وزارة الموارد البشرية إمكانية الاستعلام عن أهليتك لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول على موقع من هنا .

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة الضمان الاجتماعي.

اختيار الاستعلام عن الأهلية.

زيادة راتب الضمان الاجتماعي المطور

تم الإعلان عن زيادة في مبالغ رواتب الضمان الاجتماعي المطور وتختلف قيمة مبلغ الضمان الاجتماعي المستحق لكل فرد حسب عدد أفراد الأسرة ودخلهم وتحذر وزارة الموارد البشرية من التعامل مع أي جهات غير رسمية تدعي إمكانية التقديم أو الاستعلام عن الضمان الاجتماعي وتؤكد الوزارة على ضرورة متابعة القنوات الرسمية للوزارة للحصول على أي معلومات أو أخبار متعلقة ببرنامج الضمان الاجتماعي.