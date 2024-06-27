شروط وخطوات استخراج رخصة قيادة للنساء في السعودية 1445.. واهم الأوراق المطلوبة

منذ سنوات قليلة أصبح بإمكان النساء في المملكة العربية السعودية الحصول على رخصة قيادة والتنقل بحرية على الطرق وتزايد اهتمام النساء بمعرفة متطلبات وشروط استخراج رخصة القيادة، نقدم لكم في هذا المقال لكل ما يتعلق بهذا الموضوع.

شروط استخراج رخصة قيادة للنساء في السعودية

من اهم شروط استخراج رخصة قيادة للنساء في السعودية 1445 منها ما يلي:

يجب أن تكون المتقدمة للحصول على الرخصة سعودية الجنسية.

لا يقل عمر المتقدمة عن 18 عامًا للحصول على رخصة قيادة خاصة، و21 عامًا للحصول على رخصة قيادة عامة.

يكون السجل الجنائي للمتقدمة خاليًا من أي قضايا جنائية أو مخالفات مرورية جسيمة.

أن تكون المتقدمة خالية من أي أمراض تعيق قدرتها على القيادة بشكل آمن، وذلك من خلال اجتياز الفحص الطبي المعتمد من قبل إدارة المرور.

المستندات استخراج رخصة قيادة للنساء في السعودية 1445

من أهم المستندات استخراج رخصة قيادة للنساء في السعودية 1445 منها ما يلي:

الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول.

6 صور شخصية حديثة قياس 4×6 سم.

شهادة حسن سلوك من الإدارة المختصة (للموظفات فقط).

نموذج طلب استخراج رخصة قيادة معبأ ومعتمد من قبل المتقدمة.

شهادة اجتياز دورة تعليم القيادة من مدرسة معتمدة من قبل إدارة المرور.

رسوم استخراج الرخصة (تختلف حسب نوع الرخصة ومدة صلاحيتها).

خطوات استخراج رخصة القيادة

لمعرفة خطوات استخراج رخصة القيادة فيما يلي:

بعد اجتياز اختبارات القيادة، تقدم المتقدمة جميع المستندات المطلوبة وتسدد رسوم استخراج الرخصة.

يتم تسليم الرخصة للمتقدمة بعد مراجعة جميع المستندات والتأكد من استيفائها لجميع الشروط.