“ألــــف مبــــروك للناجحين“ رابط نتائج الصف التاسع باليمن 2024 صنعاء برقم الجلوس وزارة التربية moe-ye.net

لم يتبقى سوى أيام قليلة على ظهور نتائج الصف التاسع اليمن 2024 وذلك ما يتساءل عنه جميع الطلاب في عموم اليمن منذ أن انتهوا من أداء الاختبارات، يجب العلم أن مرحلة التاسع واحدة من المراحل الهامة لدى الطلاب وذلك لأنه بناء على النتيجة سوف يعرف الطالب المدرسة الثانوية التي سوف يلتحق بها لهذا السبب قامت الوزارة بإطلاق رابط إلكتروني يمكنكم من خلاله الاطلاع على النتائج وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الصف التاسع اليمن 2024

أصبح الآن من السهل على جميع الطلاب داخل اليمن الاستعلام عن نتائج الصف التاسع وهذا من خلال الاتصال على رقم 161 ومتابعة الرسالة الصوتية حتى تحصل على كافة الدرجات بنجاح ويمكنكم أيضا إرسال رسالة نصية تحمل رقم الجلوس الخاص بالطالب إلى نفس الرقم وسوف يتم إرسال الدرجات عقب ظهور النتائج.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024

أطلقت وزارة التربية والتعليم في اليمن رابط إلكتروني والذي يمكن لجميع الطلاب من خلاله الاستعلام عن نتائج الصف التاسع ولكن يجب اتباع الخطوات التالية: