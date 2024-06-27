“أحنا في زمن إنستاباي” ميزات جديدة مذهلة قادمة قبل نهاية 2024

يقدم تطبيق انستاباي الكثير من الخدمات المالية التي وفرت الكثير من الوقت والجهد على كافة المستخدمين، ورغم ذلك كا زالت التحديثات مستمرة بشأن ذلك التطبيق من قبل القائمين فب البنك المركزي المصري، والذي قد أعلن بالفعل عن وجود ثلاث تحديثات جديدة لهذا التطبيق مما جعل الكثير من المستخدمين يتساءل، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن خدمات جديدة ستضاف إلى تطبيق «إنستاباي» قبل نهاية 2024.

خدمات جديدة ستضاف إلى تطبيق «إنستاباي» قبل نهاية 2024

أعلن البنك المركزي المصري مؤخرا عن وجود وإضافة خدمات جديدة من شأنها المزيد من الأمان والخصوصية لمستخدمي ذلك التطبيق.

حيث يقدم تطبيق انستاباي العديد من الخدمات المالية أبرزها ما يلي، ربط حساباتك البنكية لدي البنوك المختلفة على ذلك التطبيق.

كما يمكنك أيضاً من خلاله التحويل اللحظي لأي حساب بنكي أو من خلال البطاقات والمحافظ الالكترونية.

وأيضا يمكنك طلب استقبال مبلغ محدد من عملاء المنظومة.

وإمكانية الاستعلام عن الرصيد الموجود في حسابك.

وكذلك أيضاً الاستعلام عن كشف الحساب المختصر.

تنفيذ عمليات التبرعات.

التحويل لجميع البطاقات المصرفية داخل جمهورية مصر العربية بما يشمل بطاقات الائتمان.

سداد فواتير المرافق من كهرباء ومياه وغاز وشحن الأرصدة وكافة الخدمات المالية.

بنوك انستا باي

هناك عدد كبير من البنوك المصرية يمكنك ربطها بتطبيق انستا باي وهم كما يلي: