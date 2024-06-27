مفاجأة كبيرة للطلاب.. تأجيل بدء العام الدراسي 1446 وتقليل مدة الإجازة الصيفية.. والبدء فى هذا الموعد!!

أصدرت وزارة التعليم السعودية مؤخرا قرار مفاجئ بتأجيل بدء العام الدراسي 1446 وتقليل مدة الإجازة الصيفية لهذا العام، مما أثار موجة من الجدل والتساؤلات بين الطلبه والطالبات وأولياء الأمور، ويرغبون فى معرفة كافة التفاصيل، ومن المقرر انه يتم تأجيل بدء العام الدراسي 1446 ليبدأ في 18 أغسطس 2024 بدل من الموعد السابق في 10 يوليو 2024 ، بالإضافة انه يتم تقليل مدة الإجازة الصيفية لتكون 68 يوم بدل من 76 يومًا، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم تفاصيل وتعليقات عن هذا القرار.

مبررات تأجيل بدء العام الدراسي 1446

يهدف القرار إلى تعويض الفاقد التعليمي الذي حدث خلال العامين الدراسيين الماضيين بسبب جائحة كورونا، وذلك من خلال زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية وتسعى وزارة التعليم من خلال هذا القرار إلى تحسين مخرجات التعليم ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب ويأتي القرار في إطار سعي المملكة لمواءمة التقويم الدراسي مع المعايير الدولية، حيث أن معظم الدول تبدأ العام الدراسي في شهر أغسطس.

ردود الفعل على تأجيل بدء العام الدراسي 1446

أيد بعض الطلاب وأولياء الأمور قرار الوزارة، معتبرين أنه سيساهم في تعويض الفاقد التعليمي وتحسين تحصيلهم الدراسي وانتقد البعض الآخر القرار، معتبرين أنه سيؤثر سلبا على نفسية الطلاب ويقلل من فرصهم للاستجمام والاستعداد للعام الدراسي الجديد ولا شك أن قرار وزارة التعليم بتأجيل بدء العام الدراسي 1446 وتقليل مدة الإجازة الصيفية كان قرار مفاجئ أثار جدل واسع ومع ذلك، تبقى مسؤولية تقييم مدى فعالية هذا القرار على المدى الطويل للمختصين في المجال التعليمي وللوقت الذي سيُظهر أثره على تحصيل الطلاب ومخرجات التعليم.