موعد صرف منحة تونس 300 دينار لشهر يوليو 2024 + رابط وخطوات التقديم على المنحة عبر www.social.gov.tn والشروط المطلوبة

موعد صرف منحة تونس 300 دينار، خصصت وزارة الشئون الاجتماعية المنحة لهذا العام 2024 بقيمة 300 دينار وذلك لمساعدة الفئات الأشد احتياجًا على توفير المتطلبات الأساسية لهم ولأفراد أسرهم، ولكن وضعت الوزارة العديد من الشروط لابد من استيفائها كلها بحيث يصبح المتقدم من ضمن المستحقين للحصول على المبلغ، وفي هذا المقال سنذكر لك رابط التقديم على المنحة وشروط التسجيل فيها وموعد صرفها.

موعد صرف منحة تونس 300 دينار

حددت وزارة الشئون الاجتماعية اليوم الأول من كل شهر ميلادي ليكون موعد صرف منحة تونس 300 دينار ولذا فمن المنتظر صرف المنحة لمستحقي شهر يوليو يوم الاثنين المقبل الموافق 1 يوليو 2024، وكما ذكرنا عليك أن تستوفي الشروط التي حددتها الوزارة وهذه الشروط ليست للتضييق على المواطن بل لضمان أن تصل المساعدات إلى المستحقين الفعليين وفيما يلي هذه الشروط:

أن يكون المتقدم تونسي الجنسية.

يشترط أن يكون مقيم بشكل كامل داخل دولة تونس.

ألا يكون المتقدم عاملاً بأحد القطاعي سواء العام أو الخاص.

ألا يكون لديه وظيفة ثابتة ومرتب شهري ثابت يتجاوز الحد المانع للحصول على المنحة.

ألا يزيد الراتب الشهري للمتقدم عن 180 دينار.

أن يحضر المتقدم جميع المستندات التي تثبت أنه يستحق الحصول على المنحة.

أن يتم التسجيل على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي.

التسجيل في منحة تونس 300 دينار لشهر يوليو 2024

بعدما ذكرنا لك موعد صرف منحة تونس 300 دينار وشروط التقديم نذكر لك رابط التسجيل في المنحة: