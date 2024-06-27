ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz وهي من المراحل التعليمية التي حازت على اهتمام كبير من قبل الجهات التعليمية المسؤولة وذلك حيث أنها تقود الطالب إلى مرحلة تعليمية جديدة لهذا السبب يعيش جميع الطلاب فترة مليئة بالقلق والتوتر بسبب تأخر ظهور النتائج، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالرد وصرحت أن سبب التأخير هو أن عمليات التصحيح مازالت مستمرة وهي تتم بشفافية وبدقة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

بالـــرقـــم الســـري.. رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz وموعد ظهورها وزارة التربية الوطنية

نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz

أطلقت وزارة التربية الوطنية بالجزائر خدمة البحث الإلكتروني ومن خلالها يستطيع جميع الطلاب في مختلف الولايات الاستعلام عن نتائج البيام وهذا بمجرد اتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب زيارة الصفحة الرسمية للديوان الوطني. ثانيا يجب تسجيل الدخول إلى الصفحة من خلال استخدام البيانات المطلوبة. ثالثا يرجى التوجه إلى قسم نتائج شهادة المتوسط. رابعا قم بكتابة بيانات الطالب بشكل دقيق. أخيرا انقر على زر استعلام وانتظر بضع دقائق.

موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz

بعد التساؤلات العديدة من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتائج البيام قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالإعلان عن الموعد الرسمي والذي من المقرر أن يكون يوم السبت الموافق 29 من جوان وهذا في تمام الساعة الرابعة مساء، ويجب العلم أن الوزارة سوف تعلن عنها فور ظهورها من خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.